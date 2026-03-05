Opinión
Entre lágrimas, José de León recuerda sus sueños de niño en el Hiram Bithorn

El derecho se conmovió en las gradas del estadio al reflexionar sobre su trayectoria y la oportunidad de volver a vestir el uniforme boricua

5 de marzo de 2026 - 6:45 PM

Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El abridor de Puerto Rico, José de León, mostró sus emociones en las gradas del estadio Hiram Bithorn durante la práctica de la selección este jueves, de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

El lanzador se apartó momentáneamente del bullpen del equipo y subió a las gradas del estadio, donde se quebró en llanto al pensar en la oportunidad de representar nuevamente a Puerto Rico y en los niños que sueñan con algún día vivir la misma experiencia.

Así lo dijo a El Nuevo Día.

“Me estaba acordando cuando era chiquito”, dijo el lanzador de 33 años, “y pensando en todos esos niños que van a tener la oportunidad de vernos y soñar para que sean ellos los que eventualmente estén aquí”.

De León podría ser uno de los abridores de Puerto Rico en la primera ronda del torneo, en la que la novena boricua enfrentará a Colombia, Panamá, Cuba y Canadá.

El derecho suma dos apariciones con Puerto Rico en el Clásico Mundial, incluida una histórica en 2023, cuando no permitió imparables en 5.2 entradas ante Israel y eventualmente terminó siendo un Juego Perfecto. En ese duelo ponchó a 10 bateadores.

El lanzador José De León vive un momento emotivo en las gradas del Hiram Bithorn durante la práctica de Puerto Rico.
(Ramon "Tonito" Zayas)

De León llegó a las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles en 2016. También lanzó esporádicamente para los Reds de Cincinnati, Rays de Tampa Bay, Twins de Minnesota y Red Sox de Boston.

El lanzador también contó a este diario que estuvo en las gradas del Bithorn durante la edición inaugural del Clásico en 2006. En ese entonces tenía 13 años y soñaba con convertirse en pelotero profesional.

“Me remonté a todo lo que yo he pasado y, aún así, y he podido seguir pasando obstáculos. Me remonté a esa perseverancia de seguir y seguir aunque la vida te siga poniendo el pie”, destacó.

“Hace 20 años estuve aquí (en las gradas). Y ahora estoy en mi tercera participación del Clásico, la primera en casa. Se siente súper bien”, apuntó.

Clásico Mundial de Béisbol Béisbol Estadio Hiram Bithorn Team Rubio José de León
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
