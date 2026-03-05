¡Una joya en mosaico! El Bithorn revela un mural para grandes figuras del béisbol boricua

Los fanáticos que caminen este fin de semana por el pasillo interior del Estadio Hiram Bithorn podrán retratarse frente al mural “Eternos”, una joya artística que rinde homenaje a los seis puertorriqueños miembros del Salón de la Fama del Béisbol, además de un futuro ‘hall of famer’ y un pionero de las Mayores.

El mural fue develado el jueves en la tarde por el Municipio de San Juan, que comisionó la obra por $110,000 al artista Roberto Biaggi Irizarry, informó el alcalde Miguel Romero.

A la actividad asistieron algunos de los protagonistas —o sus representantes—, como los inmortales Iván Rodríguez, Edgar Martínez y Carlos Beltrán, así como el exreceptor estelar Yadier Molina, considerado candidato a convertirse en el próximo boricua en ingresar al recinto de los inmortales.

“Hacia allá vamos”, comentó Molina al público presente, en referencia al Salón de la Fama ubicado en Cooperstown, Nueva York.

Molina es elegible para el Salón en 2028.

Los otros miembros del Salón en el mural son el legendario Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda y Roberto Alomar, quien estuvo representado en la ceremonia por su hermano, Sandy Alomar Jr.

La obra también incluye al pionero de todos: el exlanzador Hiram Bithorn, quien no solo da nombre al estadio, sino que en 1942 se convirtió en el primer pelotero puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas.

El legendario Roberto Clemente. (Ramon "Tonito" Zayas)

Los inmortales caminaron frente al mural y posaron junto a sus imágenes, algunos sonrientes y otros reflexivos ante el simbolismo del momento.

“La pregunta es: ¿cómo sucedió todo esto?“, dijo el exbateador designado Martínez, exaltado en 2019, luego de una carrera de 18 años en las Grandes Ligas en la que bateó para .312 .

“Es algo especial porque uno nunca piensa en esto, que va a tener la imagen de uno en un estadio que es histórico para Puerto Rico”, agregó Martínez señalando al Bithorn, que es monumento histórico desde el 1962.

Édgar Martínez posa frente a su mosaico con gorra de los Mariners de Seattle. (Ramon "Tonito" Zayas)

Martínez también vivió momentos memorables en este parque como integrante del recordado “Dream Team” en la Serie del Caribe de 1995.

El mural mide unos 100 pies de longitud y cerca de 15 pies de altura, y está ubicado justo a la entrada del camerino de peloteros, paralelo a la línea de primera base.

Se trata de un mosaico elaborado con piezas de loza rota de distintos colores que evocan elementos del juego: el verde del terreno, el blanco de las líneas y los tonos azul, rojo y gris característicos de los uniformes de Grandes Ligas que identifican a cada jugador.

“Son ocho rostros. A los extremos están Bithorn, hecho como una carta, y al otro lado Roberto Clemente, también como si fuera una carta de pelota. Al centro están los seis del Salón de la Fama y termina con Yadier”, explicó el artista al agregar que cada uno tiene la fecha de exaltación al Salón de la Fama.

Iván Rodríguez entró al Salón de la Fama en 2017. (Ramon "Tonito" Zayas)

El mural, que tomó dos meses y medio en completarse con la ayuda de cuatro asistentes, fue presentado apenas un día antes de que Puerto Rico debute en el Clásico ante casa llena en el Estadio Hiram Bithorn.

En tanto, Iván Rodríguez pareció haber dado las “señales” al municipio de San Juan para calendarizar la actividad de develación.

“Tener ese mural ahí...con todos los hall of famers...inmortalizado en esta joya de estadio... y qué mejor que haberlo develado un día antes del Clásico. Ya sabes que por aquí van a pasar miles y miles de fanáticos y ahí se pondrán a tirar las fotos”, dijo Rodríguez, quien se convirtió en ‘hall of famer’ en 2017.

El trabajo fue bien recibido por los inmortales, algo que para Biaggi significó la mayor aprobación posible. El artista, quien creció jugando béisbol, no ocultó su orgullo por la obra.