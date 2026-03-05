Bad Bunny sorprende al “Team Rubio” con un regalo especial rumbo al Clásico

El artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a los integrantes del llamado “Team Rubio” con un obsequio especial: un par de spikes marca Adidas para cada jugador del equipo que representará a la isla en el Clásico Mundial de Béisbol desde este viernes en el Estadio Hiram Bithorn.

La información fue revelada por el jardinero y utility boricua Kike Hernández, quien compartió el detalle a través de sus redes sociales. En la publicación se observan los spikes personalizados que recibieron los peloteros.

El equipo de Puerto Rico, dirigido por Yadier Molina, se prepara para iniciar su participación en el torneo con la misión de conquistar por primera vez el campeonato del Clásico Mundial.