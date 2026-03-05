Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny sorprende al “Team Rubio” con un regalo especial rumbo al Clásico

El artista puertorriqueño obsequió spikes de la marca Adidas a los integrantes de Puerto Rico

5 de marzo de 2026 - 10:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny le regaló los spikes a los 30 jugadores de la novena boricua. (Brynn Anderson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a los integrantes del llamado “Team Rubio” con un obsequio especial: un par de spikes marca Adidas para cada jugador del equipo que representará a la isla en el Clásico Mundial de Béisbol desde este viernes en el Estadio Hiram Bithorn.

RELACIONADAS

La información fue revelada por el jardinero y utility boricua Kike Hernández, quien compartió el detalle a través de sus redes sociales. En la publicación se observan los spikes personalizados que recibieron los peloteros.

El equipo de Puerto Rico, dirigido por Yadier Molina, se prepara para iniciar su participación en el torneo con la misión de conquistar por primera vez el campeonato del Clásico Mundial.

Puerto Rico abrirá el viernes su participación ante Colombia a las 7:00 p.m.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolBad BunnyKike Hernández
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: