Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin garita: Puerto Rico vestirá un uniforme más tradicional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

En 2023, la Federación de Béisbol local fue responsable de diseñar la camiseta, pero en esta ocasión MLB tomó el control

3 de marzo de 2026 - 5:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Berríos y Edwin Díaz lucen los uniformes de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. (Carlos Giusti/Staff)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportes

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

RELACIONADAS

--------

Puerto Rico le dio un toque único a los uniformes para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, al incorporar una garita azul con olas sobre la tradicional camiseta blanca.

Para este año, sin embargo, no se esperan sorpresas en la camiseta.

Hace tres años, las federaciones nacionales fueron responsables del diseño de sus uniformes. La marca utilizada para la ropa del "Team Rubio" fue Adidas.

Ahora para el torneo que inicia esta semana, Major League Baseball (MLB) tomó el control.

"Simplemente, ellos tuvieron a cargo del diseño del mismo. Trataron de que todos los equipos tuviesen sus uniformes sin diseños adicionales porque parece que en el último Clásico ocurrieron situaciones. Algunos equipos no cumplieron con el tiempo y quisieron evitar eso", dijo Joey Solá, director de operaciones de la novena puertorriqueña, a El Nuevo Día.

Yadier Molina dirigió el primer entrenamiento de Puerto Rico.El gerente general Carlos Beltrán habla con el coach de bateo Edgar Martínez.Todo el staff técnico y adminitrativo se reúne previo a la práctica.
1 / 20 | En imágenes: mira cómo fue la primera práctica de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial. Yadier Molina dirigió el primer entrenamiento de Puerto Rico. - Federación de Béisbol de Puerto Rico

Los fanáticos en el Estadio Hiram Bithorn verán a Puerto Rico a partir del próximo viernes con un uniforme local blanco y bordes rojos con el logotipo de Nike. El alternativo, al parecer, será azul marino con bordes rojos y blancos.

"Los Nuestros" debutarán en el magno evento contra Colombia en el legendario parque de San Juan como parte de la acción del Grupo A. Los otros equipos visitantes son Panamá, Cuba y Canadá.

Antes de arribar a la isla, Puerto Rico fogueará el martes contra los Red Sox de Boston y el miércoles contra los Twins de Minnesota en Fort Myers, Florida, como parte de la preparación.

Edwin "Sugar" Díaz (lanzador)Christian Vázquez (receptor)Ángel Reyes (lanzador)
1 / 30 | En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol. Edwin "Sugar" Díaz (lanzador) - Carlos Giusti/Staff
