1 / 20 Yadier Molina fija la meta: “Vamos a competir para ganar el campeonato”

Yadier Molina fija la meta: “Vamos a competir para ganar el campeonato”. Yadier Molina dirigió el primer entrenamiento de Puerto Rico.

1 / 20 | Yadier Molina fija la meta: “Vamos a competir para ganar el campeonato”. Yadier Molina dirigió el primer entrenamiento de Puerto Rico. - Federación de Béisbol de Puerto Rico

El Team Rubio practicó como equipo por primera vez este lunes en los campamentos primaverales de Florida y su dirigente, Yadier Molina, se mostró complacido con la experiencia inicial.

Puerto Rico entrenó en el parque primaveral de los Red Sox de Boston, ubicado en la ciudad de Fort Myers. El estadio cuenta con una réplica de la histórica verja de jonrones conocida como el “Monstruo Verde”.

Puerto Rico y los Red Sox jugarán allí este martes un partido de exhibición que la tropa de Molina utilizará como fogueo de cara al Clásico Mundial de Béisbol, que inicia el viernes y tendrá al Estadio Hiram Bithorn como una de sus sedes.

“Están muy bien. La verdad es que estoy muy contento, gracias a Dios, por todo”, expresó Molina en entrevista con la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Estoy bien contento con lo que he visto de los muchachos. Han venido bien positivos. La práctica de hoy salió superbién”, agregó el dirigente.

El encuentro en Fort Myers marca el inicio del camino de Puerto Rico hacia su sexta participación en el Clásico Mundial, torneo en el que nuevamente será anfitrión.

“Muy contento”: Yadier Molina tras la primera práctica de Puerto Rico para el Clásico Mundial Así se vivió la jornada inaugural de entrenamientos de la novena boricua.

Molina, nuevamente al mando de la Selección Nacional, destacó en esta primera práctica la intención de finalmente conquistar el evento, en el que Puerto Rico ha estado en dos ocasiones a una victoria de levantar el trofeo.

“Tenemos una meta, que es salir todos los días a competir y tratar de ganar ese campeonato”, sostuvo ante la Federación.

El cerrador boricua Edwin "Sugar" Díaz suelta el brazo durante la práctica de Puerto Rico de este lunes en Fort Myers. (Suministrada)

Puerto Rico volverá a jugar de fogueo el miércoles, cuando enfrente a los Twins de Minnesota, organización que recientemente firmó al receptor coameño Víctor Caratini, quien no participará con la novena boricua en el Clásico.

El equipo cuenta con dos receptores veteranos: Martín “Machete” Maldonado, quien ha anunciado que se retirará luego del torneo, y Christian Vázquez, quien actualmente busca contrato en las Grandes Ligas.

Nolan Arenado toma una práctica de bateo en Fort Myers. Jugará su primer Clásico con Puerto Rico, luego de haber visto acción con el uniforme de Estados Unidos. (Suministrada)

Ante la presencia de Molina y su cuerpo técnico, la Selección salió al terreno en Fort Myers para realizar su práctica y una reunión de grupo.

Imágenes divulgadas por la Federación muestran a los peloteros soltando el brazo, tomando práctica de bateo y a los lanzadores trabajando en su rutina defensiva.

Durante la sesión, Molina explicó que uno de los principales objetivos de esta primera reunión fue fomentar la unión del grupo. Puerto Rico presenta una combinación de veteranos, como Maldonado y Eddie Rosario, y jóvenes talentos como Heliot Ramos y Elmer Rodríguez-Cruz.

PUBLICIDAD

“Tocamos los fundamentos defensivos. Tocamos los fundamentos ofensivos. Buscamos el diálogo, la comunicación, que los muchachos estén bien. Creo que la preparación es lo más importante y eso fue lo que hicimos hoy”, dijo Molina.

Más de 10 jugadores boricuas vivirán su primera experiencia en un Clásico Mundial.

Puerto Rico enfrentará este martes a los Red Sox, dirigidos por el cagüeño Alex Cora. El prospecto Rodríguez será el encargado de abrir el partido por la escuadra boricua.

Los veteranos Emmanuel "Pulpo" Rivera y Eddie Rosario comparten durante la práctica de Puerto Rico. (Suministrada)

A partir del viernes, Puerto Rico será anfitrión del Grupo A en el estadio Hiram Bithorn, donde se jugará la primera ronda del torneo. También integran el grupo las selecciones de Canadá, Colombia, Panamá y Cuba.