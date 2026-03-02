Elmer Rodríguez abrirá ante los Red Sox en el primer fogueo de Puerto Rico

Puerto Rico y su prometedor lanzador Elmer Rodríguez se miden este martes a los Red Sox de Boston, dirigidos por Alex Cora, en lo que será el primero de dos juegos de fogueo previo al inicio del Clásico Mundial de Béisbol este viernes.

El segundo partido será el miércoles ante los Twins de Minnesota.

Los Red Sox ya anunciaron que enviarán a la loma frente a Puerto Rico al joven zurdo Jake Bennett, quien aún no ha lanzado en los campamentos de primavera.

Por su parte, Puerto Rico enviará al montículo al prospecto Rodríguez, informó el dirigente Yadier Molina a WAPA Deportes. El lanzador, que pertenece a los Yankees de Nueva York, tiene programado abrir ante Cuba en la primera ronda del Clásico. Curiosamente, fue drafteado originalmente por los Red Sox.

“Lo que queremos es que los bateadores vean lanzamientos y que los pitchers tiren strikes. Eso es lo que buscamos”, expresó Molina.

El partido también dará una idea de cómo Molina construirá su alineación, que tiene como posible primer bate a Heliot Ramos. En el corazón y la parte baja del orden podrían figurar Nolan Arenado, Eddie Rosario, Emmanuel “Pulpo” Rivera y Christian Vázquez.

Molina deberá compensar las ausencias de bateadores como Francisco Lindor y Carlos Correa, entre otros como Javier Báez. Los dos primeros no están por temas de póliza de seguro, mientras que el bayamonés está suspendido tras dar positivo a una prueba de cannabis en la edición pasada del evento.

Puerto Rico tiene programado como primer abridor en el Clásico al derecho Seth Lugo, quien realizó una salida de tres entradas el sábado con los Royals de Kansas City y está pautado para abrir el viernes en el torneo.

Rodríguez, por su parte, realizó el jueves pasado su segunda salida con los Yankees en el campamento de primavera. Ante los Braves de Atlanta trabajó tres entradas, permitió dos carreras limpias y ponchó a cuatro bateadores. Su primera presentación en estos entrenamientos primaverales también recibió elogios.

Grupo unido

Molina y el equipo de Puerto Rico realizaron el lunes su primer entrenamiento oficial. La práctica se llevó a cabo en el parque de los Red Sox en los campamentos de primavera, donde trabajaron tanto la defensa como la ofensiva.

Boston, entretanto, jugó como visitante el lunes ante los Blue Jays de Toronto en un partido de exhibición, que ganaron 7-6.

Con miras al Clásico, los Red Sox cedieron a Puerto Rico a dos de sus lanzadores: los zurdos Jovani Morán y Eduardo Rivera. Este último figura entre los posibles abridores del equipo boricua en el torneo.

Boston también aportó jugadores al Clásico con otras selecciones, entre ellos Jarren Durán (México), Roman Anthony (Estados Unidos), Brayan Bello (República Dominicana), Masataka Yoshida (Japón) y Ranger Suárez (Venezuela), entre otros.

El proyectado cerrador de Puerto Rico, Edwin “Sugar” Díaz, podría estar disponible para relevar ante los Red Sox, ya que su más reciente aparición fue el miércoles pasado, cuando realizó 16 lanzamientos.

El también destacado relevista Fernando Cruz podría estar limitado este martes, tras haber realizado una salida de 20 lanzamientos el sábado con los Yankees.

El Estadio Hiram Bithorn será sede del Grupo A del evento, que tendrá al “Team” Rubio, Colombia, Panamá, Cuba y Canadá luchando por avanzar a la siguiente ronda.

Puerto Rico cayó en los cuartos de final de la edición 2023 frente a México. Previo a eso, obtuvo dos medallas de plata en 2013 y 2017 con el veterano Edwin Rodríguez al mando.