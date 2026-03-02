Cuba denuncia trato “discriminatorio” pero mantiene presencia en el Clásico Mundial

La Habana - La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) anunció que participará en el Clásico Mundial, pese a la negativa de visas por parte de Estados Unidos a ocho integrantes de su delegación, decisión que calificó de “discriminatoria, politizada y ajena a las esencias del deporte”.

Cuba integra el Grupo A del Clásico Mundial, cuya fase se disputará en Puerto Rico, junto a las novenas del país anfitrión, Colombia, Panamá y Canadá.

En un comunicado publicado en medios estatales, la Federación reiteró que “cada uno de los integrantes de la delegación excluidos arbitrariamente debía cumplir funciones establecidas por los organizadores para todos los países convocados”.

En ese sentido, explicó que esas responsabilidades fueron redistribuidas entre los pocos oficiales disponibles —incluidos miembros del cuerpo técnico—, lo cual, a su juicio, coloca al equipo insular en “evidente desventaja operacional y competitiva”.

“No renunciaremos a un evento del que formamos parte desde su edición fundacional”, afirma el comunicado, en el que también señala que ha prevalecido “la voluntad de competir y hacerlo con dignidad”.

Asimismo, informó que el equipo viajará en breve a Arizona (EE.UU.) para concluir su preparación de cara al Clásico Mundial, que se disputará del 5 al 17 de marzo, con rondas de grupo en Miami (Florida), Houston (Texas), San Juan (Puerto Rico) y Tokio (Japón).

Por su parte, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) publicó este domingo una nota en la que considera el trato “discriminatorio” de Washington hacia el equipo cubano como un “acto de agresión” contra la isla y su deporte nacional.

“La decisión (de EE.UU.) pretende obstaculizar y dañar, de manera intencional, la participación y el desempeño del equipo Cuba en tan reconocida competencia beisbolera”, sostiene el texto.

Amigos de Cuba y el deporte se solidarizan

Un grupo de amigos solidarios con el deporte cubano convocó a brindar apoyo económico a la delegación de Cuba que viajará a Puerto Rico para el Mundial de Béisbol.

El grupo señaló que su iniciativa está motivada, entre otras razones, por la denegación de visas a las ocho personas de la delegación encargadas de funciones administrativas del equipo.

La contribución tiene como propósito ayudar a cubrir gastos de la delegación durante su estadía en Puerto Rico.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa pueden realizar una aportación mínima de 50 dólares. Las contribuciones pueden enviarse a través de ATH Móvil al número 787-638-7474.