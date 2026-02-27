Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El prospecto Elmer Rodríguez abrirá ante Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol

El iniciador trujillano estará en la loma del Estadio Hiram Bithorn en el tercer partido de los boricuas en la ronda inicial

27 de febrero de 2026 - 2:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elmer Rodríguez es uno de los mejores prospectos de los Yankees. (Chris O'Meara)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El joven lanzador Elmer Rodríguez dio a conocer que estará abriendo el tercer partido de Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.

Rodríguez lo reveló en una entrevista con el medio Con las Bases Llenas. El Nuevo Día lo confirmó.

Entiendo que estaría tirando el tercer juego contra Cuba”, dijo el prospecto de la organización de los Yankees de Nueva York.

Puerto Rico chocará contra los cubanos el 9 de marzo.

Seth Lugo abrirá el primer desafío contra Colombia, el 6 de marzo, y entonces el derecho José de León estaría programado para enfrentar a Panamá, el día 7.

El zurdo Eduardo Rivera sería el abridor ante Canadá en el cuarto y último partido de los boricuas en la primera ronda del Grupo A, el día 10.

Puerto Rico descansa el día 8.

Rodríguez, el mejor tercer prospecto de los Yankees con 22 años, estará haciendo su debut en el torneo mundialista.

En los campos primaverales ya ha realizado dos salidas con los Yankees, completando seis entradas con dos carreras permitidas, ante Baltimore y Atlanta.

Los mejores dos equipos de la llave adelantarán a los cuartos de final en Houston.

