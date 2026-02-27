El prospecto Elmer Rodríguez abrirá ante Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol

El joven lanzador Elmer Rodríguez dio a conocer que estará abriendo el tercer partido de Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.

Rodríguez lo reveló en una entrevista con el medio Con las Bases Llenas. El Nuevo Día lo confirmó.

“Entiendo que estaría tirando el tercer juego contra Cuba”, dijo el prospecto de la organización de los Yankees de Nueva York.

Puerto Rico chocará contra los cubanos el 9 de marzo.

Seth Lugo abrirá el primer desafío contra Colombia, el 6 de marzo, y entonces el derecho José de León estaría programado para enfrentar a Panamá, el día 7.

El zurdo Eduardo Rivera sería el abridor ante Canadá en el cuarto y último partido de los boricuas en la primera ronda del Grupo A, el día 10.

Puerto Rico descansa el día 8.

Rodríguez, el mejor tercer prospecto de los Yankees con 22 años, estará haciendo su debut en el torneo mundialista.

En los campos primaverales ya ha realizado dos salidas con los Yankees, completando seis entradas con dos carreras permitidas, ante Baltimore y Atlanta.