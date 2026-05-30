París Saint-Germain se proclama bicampeón de Europa tras vencer por penales a Arsenal

Budapest - Conquistar la Liga de Campeones fue tan increíble para el París Saint-Germain que tuvo que hacerlo dos veces.

El PSG se consagró campeón de Europa por segundo año consecutivo al vencer el sábado 4-3 a Arsenal por penales en una dramática final en Budapest que terminó 1-1 tras la prórroga.

“Es increíble: dos títulos consecutivos. Desde el primer día de esta temporada, el entrenador dijo que ganar es difícil, y que ganar dos veces es aún más complicado”, declaró Marquinhos, el capitán brasileño del PSG. “Así que todos tuvimos que volver al trabajo. Esa fue la mentalidad”.

Gabriel Magalhaes, el zaguero central brasileño de Arsenal, envió por encima del travesaño el último penal de su equipo, lo que le dio al PSG del técnico español Luis Enrique la victoria en la tanda.

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Los equipos acabaron 1-1 al final del tiempo reglamentario y de la prórroga, lo que llevó el encuentro a los penales en la Puskas Arena.

El gigante francés es apenas el segundo equipo en retener el trofeo en la era moderna, después del Real Madrid, el rey histórico de Europa.

Luis Enrique se convirtió en tricampeón como entrenador. Ha moldeado un equipo que sencillamente es demasiado bueno incluso para lo mejor que el continente puede ofrecer.

Eso incluye a un Arsenal que celebró la corona de la Liga Premier la semana pasada y lideró la primera fase de la Liga de Campeones con un pleno de victorias, al terminar 10 puntos y 10 puestos por delante del PSG.

Eso importó poco en la Arena Puskas, donde los parisinos reafirmaron su condición de fuerza dominante del fútbol europeo.

“Es aún más especial porque sabíamos, antes del partido, lo difícil que sería”, manifestó Luis Enrique. “Creo que es merecido a lo largo de toda la temporada, aunque la final haya sido muy disputada”.

Tras arrasar 5-0 al Inter de Milán en la final del año pasado, el PSG se encontró con un rival más duro. Los Gunners, con la mejor defensa de la Champions, se replegaron.

El PSG dominó la posesión, pero generó poco después de quedar en desventaja por el gol de Kai Havertz a los seis minutos de acción. Hizo falta un penal de Ousmane Dembélé a los 65 para igualar el marcador y llevar la final a la prórroga por primera vez en 10 años.