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Cady Lalanne debutará con los Capitanes ante los Piratas en la “Guerra del Norte”

El refuerzo haitiano entrará este domingo a cancha en el duelo ante Quebradillas en el Coliseo Petaca Iguina

30 de mayo de 2026 - 1:25 PM

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Cady Lalanne, junto a Jorge Brian Díaz, en una prática de los Capitanes. (Suministrada / Capitanes de Arecibo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El importado haitiano Cady Lalanne hará este domingo su debut con los Capitanes de Arecibo al enfrentar a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

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El juego iniciará a las 8:00 p.m.

Lalanne llegó a la Villa del Capitán Correa para ocupar el espacio del australiano Jack McVeigh, quien tuvo que abandonar el equipo, luego de que su club en Australia lo reclamara.

McVeigh tuvo un sobresaliente desempeño con los líderes de la Conferencia B al promediar 20.4 puntos, 5.7 rebotes y 3.7 asistencias en 19 compromisos.

Arecibo tiene marca de 14-5.

“Cady es un joven veterano probado en las mejores ligas del mundo, con experiencia campeonil y que conoce el BSN. Él sabe lo que significa ganarlo todo en Arecibo. Cuando llegó aquí solo tenía 23 años, era un novato y ganó de inmediato. Ahora llega como un refuerzo de alto calibre, exitoso en todas las ligas del mundo donde ha jugado”, expresó el director de operaciones y gerente general de los Capitanes, Gaby Miranda, en un comunicado de prensa.

Además, el encuentro marcará el esperado debut del centro Jorge Brian Díaz, quien fue adquirido recientemente desde los Criollos de Caguas.

Arecibo ha dominado la serie particular 3-0 ante los Piratas.

Quebradillas viene de ganar un juego grande en Ponce en la jornada del viernes por final de 87-86 para acercarse a dos juegos de los Leones (8-15) en el quinto lugar y a dos juegos medio de los Indios de Mayaguez (8-14) en el cuarto de la Conferencia B.

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Capitanes de AreciboPiratas de QuebradillasBSN
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