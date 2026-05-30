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Leones no aprovechan mala racha de los Indios y caen contra los Piratas

En Canóvanas, los Mets de Guaynabo remontaron contra los Gigantes en la acción del BSN

30 de mayo de 2026 - 11:08 PM

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Jezreel De Jesús, de los Leones de Ponce, busca anotar contra los Piratas. (Jorge Correa | Leones de Ponce BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Phillip Wheeler quebró un empate con una tirada libre restando 1:30 minutos como parte de siete puntos consecutivos en el triunfo de los Piratas de Quebradillas, 87-86, frente a los Leones de Ponce.

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En el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, los melenudos no aprovecharon el mal momento de los Indios de Mayaguez, quienes acumulan seis derrotas consecutivas, para apoderarse del cuarto lugar en la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Ponce cayó a 8-15,tercer revés al hilo, a un juego de la tribu (8-14).

Ambos equipos se ven el domingo en la Perla del Sur.

Quebradillas, por su parte, mejoró a 6-17.

Emmanuel Mudiay lideró a los Piratas con 22 puntos. Grant Basile añadió un doble-doble 16 puntos y 12 rebotes. Wheeler, por su parte, aportó 16 puntos.

Wheeler le dio la ventaja definitiva a los corsarios con canasto y falta abajo 83-82.

Por los Leones, Jezreel de Jesús lució con 25 puntos. en causa perdida. Jalen Crutcher agregó 22 puntos.

En el Coliseo Carlos Miguel Mangual, Jaysean Pagie y Brandon Kinght anotaron triples consecutivos en el minutos final para completar una remontada de 16 puntos en la victoria de los Mets de Guaynabo, 94-90, sobre los Gigantes.

Con su segudo triunfo al hilo, los metropolitanos juegan para 12-10, acechando a los Gigantes (12-10) por la tercera posición de la Conferencia A.

Knight terminó con 22 puntos y Paige con 21. Ysmael Romero registró 17 unidades con 12 rebotes.

Por los Gigantes, Tremont Waters lideró con 22 tantos.

Tags
Leones de PoncePiratas de QuebradillasBSNMets de GuaynaboGigantes de Carolina
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