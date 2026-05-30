Leones no aprovechan mala racha de los Indios y caen contra los Piratas

( Jorge Correa | Leones de Ponce BSN )

Phillip Wheeler quebró un empate con una tirada libre restando 1:30 minutos como parte de siete puntos consecutivos en el triunfo de los Piratas de Quebradillas, 87-86, frente a los Leones de Ponce.

En el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, los melenudos no aprovecharon el mal momento de los Indios de Mayaguez, quienes acumulan seis derrotas consecutivas, para apoderarse del cuarto lugar en la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Ponce cayó a 8-15,tercer revés al hilo, a un juego de la tribu (8-14).

Ambos equipos se ven el domingo en la Perla del Sur.

Quebradillas, por su parte, mejoró a 6-17.

Emmanuel Mudiay lideró a los Piratas con 22 puntos. Grant Basile añadió un doble-doble 16 puntos y 12 rebotes. Wheeler, por su parte, aportó 16 puntos.

Wheeler le dio la ventaja definitiva a los corsarios con canasto y falta abajo 83-82.

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Por los Leones, Jezreel de Jesús lució con 25 puntos. en causa perdida. Jalen Crutcher agregó 22 puntos.

En el Coliseo Carlos Miguel Mangual, Jaysean Pagie y Brandon Kinght anotaron triples consecutivos en el minutos final para completar una remontada de 16 puntos en la victoria de los Mets de Guaynabo, 94-90, sobre los Gigantes.

Con su segudo triunfo al hilo, los metropolitanos juegan para 12-10, acechando a los Gigantes (12-10) por la tercera posición de la Conferencia A.

Knight terminó con 22 puntos y Paige con 21. Ysmael Romero registró 17 unidades con 12 rebotes.