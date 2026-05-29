Santeros vencen a los Atléticos con 18 puntos de John Jenkins

( BSN / José Santana )

John Jenkins debutó con 18 puntos, Jacob Wiley también encestó la misma cantidad de unidades y los Santeros de Aguada superaron el jueves, 94-87, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Fue el único partido celebrado en la jornada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Aguada se mantiene en el tercer lugar de la Conferencia B con marca de 11-10. San Germán, por su parte, está segundo con récord de 15-8, a un juego del puntero ocupado por los Capitanes de Arecibo (14-5).

Jenkins regresó al BSN luego de ver acción con los Criollos de Caguas y Cangrejeros de Santurce enpasadas temporadas.

Rigoberto Mendoza coqueteó con un triple-doble al registrar 12 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.