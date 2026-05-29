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Santeros vencen a los Atléticos con 18 puntos de John Jenkins

El importad debutó el jueves con Aguada para superar a San Germán en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado

29 de mayo de 2026 - 12:05 AM

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Rigoberto Mendoza, de los Santeros de Aguada, lanza una güira en un juego contra los Atléticos de San Germán. (BSN / José Santana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

John Jenkins debutó con 18 puntos, Jacob Wiley también encestó la misma cantidad de unidades y los Santeros de Aguada superaron el jueves, 94-87, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

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Fue el único partido celebrado en la jornada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Aguada se mantiene en el tercer lugar de la Conferencia B con marca de 11-10. San Germán, por su parte, está segundo con récord de 15-8, a un juego del puntero ocupado por los Capitanes de Arecibo (14-5).

Jenkins regresó al BSN luego de ver acción con los Criollos de Caguas y Cangrejeros de Santurce enpasadas temporadas.

Rigoberto Mendoza coqueteó con un triple-doble al registrar 12 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Por los Atléticos, Nick Perkins liderócon 21 puntos. Montrezl Harrell metió 17 puntos, y André Curbelo culminó con 16 puntos, 9 asistencias y siete rebotes.

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Atléticos de San GermánSanteros de AguadaBSN
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