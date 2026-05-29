Santeros vencen a los Atléticos con 18 puntos de John Jenkins
El importad debutó el jueves con Aguada para superar a San Germán en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado
29 de mayo de 2026 - 12:05 AM
29 de mayo de 2026 - 12:05 AM
John Jenkins debutó con 18 puntos, Jacob Wiley también encestó la misma cantidad de unidades y los Santeros de Aguada superaron el jueves, 94-87, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.
Fue el único partido celebrado en la jornada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).
Aguada se mantiene en el tercer lugar de la Conferencia B con marca de 11-10. San Germán, por su parte, está segundo con récord de 15-8, a un juego del puntero ocupado por los Capitanes de Arecibo (14-5).
🟢 ¡Pico y pala! 🔥 Aguada suma victoria en el Chavalillo ante San Germán 🙌#LaMásDura pic.twitter.com/YMDUaGiSKm— Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) May 29, 2026
Jenkins regresó al BSN luego de ver acción con los Criollos de Caguas y Cangrejeros de Santurce enpasadas temporadas.
Rigoberto Mendoza coqueteó con un triple-doble al registrar 12 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.
Por los Atléticos, Nick Perkins liderócon 21 puntos. Montrezl Harrell metió 17 puntos, y André Curbelo culminó con 16 puntos, 9 asistencias y siete rebotes.
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