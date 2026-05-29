El Nuevo Día Soccer Blast vuelve a encender el verano futbolero en San Juan

Para toda una generación de jóvenes futbolistas puertorriqueños, el verano también significaba participar en El Nuevo Día Soccer Blast, un evento que durante 14 años combinó fútbol y diversión.

Sin embargo, al igual que muchas otras actividades deportivas, el torneo se vio afectado por los estragos que dejó el huracán María en las instalaciones del país tras su paso en septiembre de 2017.

A ello se sumaron posteriormente la secuencia sísmica que impactó la región suroeste y la pandemia de COVID-19, factores que alteraron el calendario deportivo nacional e internacional durante varios años.

Ahora, la competencia regresará el 27 y 28 de junio al Parque Dr. José Celso Barbosa, en San Juan, con la misma intención con la que fue creada: ofrecer una experiencia más recreativa que competitiva.

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En esta edición contará con una sola categoría, la 12-U (para jugadores de 10 a 12 años), y estará abierta a equipos masculinos y mixtos de siete deportistas y un adulto que los acompaña al campo de juego.

“Los son juegos en cancha reducida, el tiempo de juego es mucho menor (dos mitades de 12 minutos con un intermedio de seis minutos). Juega el que sabe jugar y el que no sabe. La idea no es que necesariamente jueguen los equipos de los clubes, sino que si tienes unos panas que quieren jugar juntos, lo hagan”, explicó Robert Rodríguez, coproductor del torneo.

“La idea es que los pasen bien. Se les regala la camiseta de juego a los siete jugadores y al adulto que los acompaña en el juego y se les da hidratación a los nenes durante los juegos. O sea, es un ambiente súper cool”, agregó.

Rodríguez señaló que se mantiene la regla que estipula que el adulto que acompaña a los menores no podrá desempeñarse como dirigente durante los partidos.

Su participación se limitará a ofrecer instrucciones antes del inicio del encuentro y durante el descanso del medio tiempo. La intención es que sean los propios jugadores quienes asuman la toma de decisiones y la conducción del juego en el terreno.

“La idea de desarrollar carácter y liderazgo, y no tener un adulto gritando cada dos minutos qué hacer. Esa regla nos funcionó siempre, y a la gente le encantaba, sobre todo a las mamás, porque al nene se le maltrataba mucho menos”, recordó Rodríguez.