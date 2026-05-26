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Lionel Messi tiene “una sobrecarga” por fatiga en el isquiotibial izquierdo

El Inter Miami no precisó cuándo volvería a jugar con el club

26 de mayo de 2026 - 2:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Messi no pudo completar el juego del domingo con el Inter Miami. (Xavier Araújo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Inter Miami confirmó el lunes que Lionel Messi tiene una molestia en el isquiotibial izquierdo, una que surgió aproximadamente una semana antes de que Argentina, campeona defensora del Mundial, tenga previsto iniciar su concentración de entrenamiento para defender el título este verano.

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Y los acontecimientos del domingo y el lunes sin duda añaden, al menos, un poco de intriga a los planes de Argentina.

Messi se sometió a pruebas el lunes —lo que casi con seguridad significa un examen de resonancia magnética, aunque el equipo no reveló qué procedimientos se realizaron— y finalmente fue diagnosticado con “una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, lo que le impidió terminar el partido de Inter Miami la noche del domingo.

Por lo general, el plazo de recuperación de este tipo de problemas varía según la gravedad.

El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, señaló Inter Miami en un comunicado.

Messi fue sustituido en el partido de Inter Miami contra el Filadelfia Union en el minuto 73 el domingo. En esencia, dejó de jugar un par de minutos antes y se le vio llevarse la mano a la parte posterior de la pierna izquierda al menos una vez antes de que pudiera ser retirado para dar paso a un cambio.

Messi salió caminando del campo sin ayuda y se dirigió directamente al vestuario del equipo. Inter Miami, campeón defensor de la MLS, ganó el partido 6-4 y el argentino dio dos asistencias en la primera mitad.

Durante la segunda parte cayó una lluvia intensa, lo que dejó el campo resbaladizo. Se desconocía si Messi dio un mal paso en algún momento durante la tormenta o si las condiciones influyeron en la decisión de que abandonara el encuentro. Todo lo que informó el equipo el lunes fue que fue sustituido por “malestar físico”.

Argentina tiene programados dos amistosos antes del Mundial, primero el 6 de junio en College Station, Texas, contra Honduras y luego el 9 de junio en Auburn, Alabama, contra Islandia. Esos partidos se jugarán en estadios de fútbol americano universitario —las sedes de Texas A&M y Auburn— con una capacidad combinada de alrededor de 180.000.

Argentina está en el Grupo J del Mundial. Sus partidos de la fase de grupos: Argelia, en Kansas City, el 16 de junio; Austria, en Arlington, Texas, el 22 de junio; y Jordania, de nuevo en Arlington, el 27 de junio.

Messi ya ha disputado cinco Mundiales, y ganó dos veces el Balón de Oro como mejor jugador del torneo —primero en 2014 y luego en 2022, cuando condujo a Argentina al título—. Ese premio se entrega solo desde 1982, pero él es el único jugador que lo ha ganado dos veces.

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MundialFútbol profesionalLionel Messi
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