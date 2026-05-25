¿Qué le pasó a Messi? Enciende las alarmas justo antes del Mundial

Miami. - Lionel Messi se fue al receso del Mundial un poco antes de lo previsto, y ahora Argentina estará a la espera de saber si hay alguna lesión que le preocupe.

Messi, quien casi nunca es sustituido, abandonó el partido en el minuto 73, lo que significa que ya había salido mucho antes de que el tercer gol de Luis Suárez asegurara la victoria de los campeones defensores de la MLS sobre el último clasificado, Union de Filadelfia, por 6-4 el domingo por la noche.

No se anunció de inmediato ningún diagnóstico preliminar sobre el estado físico de Messi.

El argentino ha sufrido problemas en los isquiotibiales al menos en otras dos ocasiones durante sus tres años con el Inter Miami. En casos anteriores de posibles lesiones musculares, el equipo solicitó rápidamente una resonancia magnética para determinar la gravedad.

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En esta ocasión, el club no indicó si se le realizarían pruebas médicas a Messi. Mateo Silvetti, el argentino que lo reemplazó el domingo por la noche, aseguró que no sabía qué había sucedido.

“Intenté ver cómo estaba… Tengo la misma duda que todos”, dijo Silvetti en español después del partido.

Messi dio dos asistencias y Germán Berterame anotó dos goles durante una histórica primera mitad para el Inter Miami.