Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El boricua Carlos Cortés sigue caliente y guía triunfo de los Athletics con jonrón

Además, llegó a base en otras dos ocasiones en el triunfo sobre los Padres de San Diego

25 de mayo de 2026 - 11:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño de los Athletics, Carlos Cortés, llega agradecido al plato después de abrir el juego con un bambinazo frente a los Padres de San Diego. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Diego - El boricua Carlos Cortés conectó un jonrón al inicio del partido y Nick Kurtz extendió su racha de juegos embasándose a 47, mientras los Athletics, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, vencieron a los Padres de San Diego 5-2 el domingo para evitar ser barridos en la serie de tres juegos.

RELACIONADAS

Kurtz, Novato del Año de la Liga Americana en 2025, conectó un sencillo al jardín derecho con un out en la tercera entrada para empatar a Jimmie Foxx (1932) con la segunda racha más larga en la historia de los Athletics.

Cortés pegó su quinto cuadrangular de la temporada e impulsó una carrera para llegar a 17 su total en la campaña. Esos números ya superaron el total que consiguió en el 2025, en su temporada de novato.

El boricua también llegó a base en la tercera entrada por medio de boleto gratis, así como en la novena entrada mediante sencillo. Batea para .350 y promedia .430 en llegar a base en 123 turnos y 42 juegos. No aparece aún entre los líderes de las estadísticas porque no ha acumulado suficientes turnos.

Kurtz está a solo un juego de igualar la racha récord del club de Mark McGwire de 48 juegos al inicio de la temporada de 1996. La racha de Kurtz es la más larga en las Grandes Ligas este año.

Kurtz bateó con las bases llenas y dos outs en la cuarta entrada y se ponchó ante Ron Marinaccio, quien había relevado al abridor Michael King (4-3). King había llenado las bases con un doble de Jonah Heim al inicio del partido y dos bases por bolas, y Heim anotó con un lanzamiento descontrolado para poner el marcador 4-0.

King le dio base por bolas a Cortés con dos outs, llenando las bases nuevamente antes de ser relevado. Kurtz conectó un toque de bola para un sencillo en la novena entrada, cuando el tercera base Manny Machado estaba desviado hacia el campocorto.

El lanzador Jacob López (4-2) se llevó la victoria y Scott Barlow entró con dos corredores en base para conseguir los dos últimos outs y su primer salvamento.

Tags
Athletics de OaklandMLBClásico Mundial de BéisbolBoricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: