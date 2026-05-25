El boricua Carlos Cortés sigue caliente y guía triunfo de los Athletics con jonrón

San Diego - El boricua Carlos Cortés conectó un jonrón al inicio del partido y Nick Kurtz extendió su racha de juegos embasándose a 47, mientras los Athletics, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, vencieron a los Padres de San Diego 5-2 el domingo para evitar ser barridos en la serie de tres juegos.

Kurtz, Novato del Año de la Liga Americana en 2025, conectó un sencillo al jardín derecho con un out en la tercera entrada para empatar a Jimmie Foxx (1932) con la segunda racha más larga en la historia de los Athletics.

Cortés pegó su quinto cuadrangular de la temporada e impulsó una carrera para llegar a 17 su total en la campaña. Esos números ya superaron el total que consiguió en el 2025, en su temporada de novato.

El boricua también llegó a base en la tercera entrada por medio de boleto gratis, así como en la novena entrada mediante sencillo. Batea para .350 y promedia .430 en llegar a base en 123 turnos y 42 juegos. No aparece aún entre los líderes de las estadísticas porque no ha acumulado suficientes turnos.

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Kurtz está a solo un juego de igualar la racha récord del club de Mark McGwire de 48 juegos al inicio de la temporada de 1996. La racha de Kurtz es la más larga en las Grandes Ligas este año.

Kurtz bateó con las bases llenas y dos outs en la cuarta entrada y se ponchó ante Ron Marinaccio, quien había relevado al abridor Michael King (4-3). King había llenado las bases con un doble de Jonah Heim al inicio del partido y dos bases por bolas, y Heim anotó con un lanzamiento descontrolado para poner el marcador 4-0.

King le dio base por bolas a Cortés con dos outs, llenando las bases nuevamente antes de ser relevado. Kurtz conectó un toque de bola para un sencillo en la novena entrada, cuando el tercera base Manny Machado estaba desviado hacia el campocorto.