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“Con Kike hay una energía diferente”: Dodgers confirman el regreso del boricua este lunes

El utility puertorriqueño vuelve tras superar una cirugía en el codo y apunta a debutar en la serie ante Colorado

24 de mayo de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kike Hernández celebra en el camerino su tercera Serie Mundial con la novena angelina. (Dodgers de Los Ángeles)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milwaukee - El jugador ‘utility’ de los Dodgers de Los Ángeles, Enrique “Kike” Hernández, tiene previsto ser activado a tiempo para debutar el lunes esta temporada, tras recuperarse de una cirugía en el codo izquierdo.

El mánager Dave Roberts indicó el domingo que el pelotero puertorriqueño debería estar disponible para el inicio de la serie en casa contra los Rockies de Colorado.

“Con Kike hay una energía diferente. Hay ligereza. Hay intensidad. Hay un buen trabajador ahí, un jugador ganador. Así que tengo ganas de contar con esa ventaja”, indicó Roberts antes del juego del domingo de los Dodgers contra los Brewers de Milwaukee.

Hernández, de 34 años, firmó en febrero un contrato de un año por $4.5 millones para seguir con los Dodgers. Se sometió a una cirugía el otoño pasado que le impidió jugar con Puerto Rico en el Clásico Mundial y retrasó el inicio de su temporada 2026.

Bateó para .214 con un porcentaje de embasarse de .298 y tres carreras impulsadas en 12 juegos durante una asignación de rehabilitación con Oklahoma City. La temporada pasada, bateó para .203 con un porcentaje de embasarse de .255, 10 jonrones y 35 carreras impulsadas en 92 juegos con Los Ángeles.

Su mejor labor fue ha sido en octubre ayudando a a los Dodgers a ganar la Serie Mundial en 2020, 2024 y 2025. Ha bateado para .272 con un OPS de .826, 16 jonrones y 42 carreras impulsadas en 103 juegos de postemporada.

Enrique "Kike" Hernández sostiene el trofeo de la Serie Mundial durante la caravana de celebración en Los Ángeles.Fanáticos abarrotan las calles angelinas.Shohei Ohtani dedicó unas palabras en inglés.
1 / 10 | En imágenes: Enrique "Kike" Hernández y los Dodgers celebran ante su gente su tercer título en seis temporadas. Enrique "Kike" Hernández sostiene el trofeo de la Serie Mundial durante la caravana de celebración en Los Ángeles. - Gregory Bull

Su regreso se produce mientras el antesalista de los Dodgers, Max Muncy, se recupera después de que una sinker de 95.5 mph de Aaron Ashby, de Milwaukee, lo golpeara en la muñeca derecha el viernes. Las radiografías fueron negativas y los Dodgers manifestaron optimismo de que Muncy evitó una lesión grave.

“Asumimos que no estaría disponible este fin de semana”, expresó Roberts. “Mi expectativa es que hoy esté un poco mejor y que quizá mañana haga algunos swings para ver. Tampoco espero que esté en la alineación mañana”.

Muncy batea para .258 con un porcentaje de embasarse de .363, un porcentaje de slugging de .515, 12 jonrones y 19 carreras impulsadas en 48 juegos.

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BéisbolDodgers de Los ÁngelesGrandes LigasEnrique Hernández
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