Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Caratini y Willson Contreras casi terminan peleando tras choque en el plato

La tensión escaló luego de una colisión que vació los bancos y bullpens

24 de mayo de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El receptor coameño de los Twins de Minnesota, Víctor Caratini, recibe el impacto de Willson Contreras, de los Red Sox de Boston, durante una colisión en el plato en el partido del sábado. (The Associated Press)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El receptor coameño de los Twins de Minnesota, Víctor Caratini, y el receptor de los Red Sox de Boston, Willson Contreras, protagonizaron un careo el sábado tras una colisión en el plato.

RELACIONADAS

El incidente no pasó a mayores ni llegó a convertirse en una pelea física, aunque provocó que los bancos y bullpens de ambos equipos salieran al terreno para respaldar a sus respectivos jugadores.

La jugada ocurrió cuando Caratini estaba defendiendo el plato y Contreras intentó anotar como corredor. El receptor puertorriqueño logró poner out a Contreras en una cerrada jugada en el home.

Luego de la colisión y del out, Caratini le reclamó a Contreras por la forma en que entró al plato. Según se observó, era una jugada que probablemente no requería un contacto tan fuerte.

Caratini y Contreras mantienen una buena amistad desde que fueron compañeros en los Cubs de Chicago entre 2017 y 2020, según informó MLB.com.

Contreras explicó que Caratini le reclamó por haber llegado de pie al plato en vez de deslizarse.

“Me dijo que debí deslizarme o algo así”, comentó Contreras. “Pero desde mi perspectiva, si me hubiera deslizado, la colisión habría sido más fuerte de lo que fue”.

“A la larga, esa es una jugada física y yo tengo que buscar la manera de llegar al plato. Esa es mi labor como corredor. Esas cosas pasan”, agregó.

Caratini no ofreció declaraciones a la prensa después del partido.

Los Twins se impusieron 4-2. Caratini se fue de 3-0, pero remolcó una carrera con un elevado de sacrificio. La derrota fue para el relevista zurdo puertorriqueño Jovani Morán, quien abrió el encuentro.

La colisión ocurrió en la cuarta entrada. El out realizado por Caratini evitó que el partido se empatara 2-2.

En la siguiente mitad de entrada, Caratini conectó un elevado de sacrificio que amplió la ventaja definitiva de los Twins a 3-1.

Caratini no ha tenido una gran temporada ofensiva con Minnesota, luego de cumplir un papel importante en 2025 con los Astros de Houston bajo la dirección del puertorriqueño Josué Espada. Actualmente batea para .193 en 114 turnos al bate.

Tags
Victor CaratiniTwins de MinnesotaGrandes LigasBéisbolMLB
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 24 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: