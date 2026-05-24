Víctor Caratini y Willson Contreras casi terminan peleando tras choque en el plato

El receptor coameño de los Twins de Minnesota, Víctor Caratini, y el receptor de los Red Sox de Boston, Willson Contreras, protagonizaron un careo el sábado tras una colisión en el plato.

El incidente no pasó a mayores ni llegó a convertirse en una pelea física, aunque provocó que los bancos y bullpens de ambos equipos salieran al terreno para respaldar a sus respectivos jugadores.

La jugada ocurrió cuando Caratini estaba defendiendo el plato y Contreras intentó anotar como corredor. El receptor puertorriqueño logró poner out a Contreras en una cerrada jugada en el home.

Luego de la colisión y del out, Caratini le reclamó a Contreras por la forma en que entró al plato. Según se observó, era una jugada que probablemente no requería un contacto tan fuerte.

Caratini y Contreras mantienen una buena amistad desde que fueron compañeros en los Cubs de Chicago entre 2017 y 2020, según informó MLB.com.

PUBLICIDAD

Contreras explicó que Caratini le reclamó por haber llegado de pie al plato en vez de deslizarse.

“Me dijo que debí deslizarme o algo así”, comentó Contreras. “Pero desde mi perspectiva, si me hubiera deslizado, la colisión habría sido más fuerte de lo que fue”.

“A la larga, esa es una jugada física y yo tengo que buscar la manera de llegar al plato. Esa es mi labor como corredor. Esas cosas pasan”, agregó.

Caratini no ofreció declaraciones a la prensa después del partido.

Los Twins se impusieron 4-2. Caratini se fue de 3-0, pero remolcó una carrera con un elevado de sacrificio. La derrota fue para el relevista zurdo puertorriqueño Jovani Morán, quien abrió el encuentro.

La colisión ocurrió en la cuarta entrada. El out realizado por Caratini evitó que el partido se empatara 2-2.

En la siguiente mitad de entrada, Caratini conectó un elevado de sacrificio que amplió la ventaja definitiva de los Twins a 3-1.