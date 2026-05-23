De película el debut de Bryan Torres en las Mayores: jonrón y triunfo con los Cardinals

Cincinnati - El puertorriqueño Bryan Torres conectó un jonrón de dos carreras y también un sencillo en su debut en las Grandes Ligas a los 28 años, ayudando a los Cardinals de San Luis a vencer a los Reds de Cincinnati 8-1 el sábado en el primer partido de una doble jornada diurna y nocturna.

Jordan Walker también conectó un jonrón de dos carreras y Andre Pallante (5-4) permitió una carrera y dos hits en seis entradas en la reprogramación del partido suspendido por lluvia del viernes. Pallante retiró a sus últimos 13 bateadores.

Torres, quien debutó en las ligas menores en 2015, bateó séptimo y jugó en el jardín izquierdo. Se fue de 4-2 con dos remolcadas y una anotada.

“Estoy soñando despierto”, dijo Torres luego del partido.

“No tengo palabras pero, si pudiera decirte algo, nada de esto sería posible sin Dios. Soy un verdadero creyente”, agregó.

El jardinero recibió una base por bolas con cuenta completa de Chris Paddack (0-6) en la segunda entrada, conectó un sencillo en la cuarta, bateó un rodado en la sexta, se eliminó con elevado en la séptima y conectó un jonrón al jardín derecho-central ante José Franco en la novena.

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“No soy de dar jonrones...Este momento es de por vida. Nunca lo olvidaré. Todo lo que hacemos es por los fanáticos. Damos el 100 por ciento en el terreno. Agradecido y emocionado por nuestra buena fanaticada”, declaró.

Torres firmó un contrato de ligas menores con Milwaukee en 2015, fue reclamado de la lista de transferibles por la organización de San Francisco en diciembre de 2019, se convirtió en agente libre después de la temporada 2021 y pasó dos años con los Milwaukee Milkmen, un equipo independiente de la American Association.

Firmó un contrato de ligas menores con los Cardinals en septiembre de 2023, fue incluido en la plantilla de 40 jugadores en noviembre pasado y jugó con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de este año.

Torres fue llamado de regreso de Triple-A Memphis el viernes después de batear .336 con 10 dobles, dos jonrones, 16 carreras impulsadas y 10 bases robadas en 36 juegos.

Cincinnati solo conectó dos hits, ambos en las dos primeras entradas.

Paddack permitió tres carreras, siete hits y tres bases por bolas en cinco entradas.

Nathaniel Lowe conectó su séptimo jonrón, un batazo en la primera entrada.

San Luis tomó la delantera en la tercera entrada cuando Alec Burleson conectó un sencillo productor y Walker bateó para un out forzado que permitió anotar otra carrera. Walker amplió la ventaja a 5-1 en la séptima entrada contra Connor Phillips con su decimocuarto jonrón.