San Sebastián, Las Piedras y Comerío adelantan a las finales de sección en el Béisbol Doble A

Los Patrulleros de San Sebastián, Artesanos de Las Piedras y Pescadores del Plata de Comerío aseguraron este viernes sus boletos a las series finales de sección en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Los tres equipos despacharon a sus respectivos rivales en cuatro juegos (3-1).

Además, otras seis series quedaron empatadas a dos victorias para forzar partidos decisivos, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

En el Noroeste, San Sebastián combinó a Joshua Torres, José Cruz Molina y Oscar Rivera para pintar de blanco 4-0 y eliminar a los Fundadores de Añasco. Bryan Miranda sacudió un jonrón y remolcó dos carreras por los Patrulleros.

En el Este, los Artesanos aseguraron su pase finalista al dominar 3-1 y sacar de carrera a los Guerrilleros de Río Grande con siete episodios del estelar Adalberto Flores y un relevo impecable de Nelvin Fuentes. La ofensiva la encabezó Víctor Torres con un cuadrangular.

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En la Central, José “Pocholo” Rivera sacudió dos cuadrangulares y el estelar lanzador Luis Leroy Cruz ponchó a siete en siete entradas para guiar a Comerío al cómodo triunfo 11-1 sobre los Criollos de Caguas, que quedaron fuera de contienda.

En el Sur, los Peces Voladores de Salinas igualaron la serie al ganarle 5-4 a los Poetas de Juana Díaz con 6.2 episodios de Yadiel Rolón y un bambinazo de Nelson Jorge.

En el Sureste, los subcampeones Leones de Patillas empataron la serie con triunfo 4-2 sobre los Jueyeros de Maunabo, apoyados por tres entradas en cero del relevista Yaniel Heredia y sendos jonrones de Jaime Ortiz y Germán Morales.

En la Metro, los Maceteros de Vega Alta blanquearon por segunda ocasión consecutiva a los líderes de la fase regular Guardianes de Dorado, esta vez con resultado 3-0, para nivelar la serie. José Galán tiró 6.1 entradas y José Díaz completó el trabajo en relevo.

Tras el partido, el dirigente de los Guardianes, Joey Solá, fue despedido por el apoderado y exgrandesligas Yadier Molina. El jugador Víctor Claudio lo reemplazará.

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas dominaron 6-2 a los Cafeteros de Yauco para empatar la serie, con siete episodios de Josean Vélez, salvamento de dos entradas de Edgar “Jockey” Colón y tres carreras empujadas de Reynaldo Hernández.

En el Norte, ambas series se empataron a dos triunfos. Dereck Rodríguez lanzó toda la ruta con 11 ponches en la victoria 5-1 de los Atenienses de Manatí sobre los Tigres de Hatillo. El decisivo se jjugará el domingo en Isabela.

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Y los Arenosos de Camuy doblegaron 7-1 a los Titanes de Florida con 4.1 entradas en cero del relevista Julio Torres y tres carreras impulsadas de Kerby Camacho.

El cuarto juego de la semifinal B del Noroeste entre los Libertadores de Hormigueros y Tiburones de Aguadilla fue suspendido por lluvia este viernes y reasignado para este sábado a las 7:30 p.m. en el estadio Luis “Canena” Márquez de Aguadilla.

Próximos juegos:

Sábado 23 de mayo - 7:30 pm

Patillas (2-2) en Maunabo (2-2)

Hormigueros (2-1) en Aguadilla (1-2)

Florida (2-2) vs. Camuy (2-2) (en Isabela)

Vega Alta (2-2) en Dorado (2-2)

Salinas (2-2) vs. Juana Díaz (2-2) (en Ponce)