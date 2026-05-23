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Los Cangrejeros enfrentan una gira que podría cambiar el rumbo de su temporada en el BSN

Santurce jugará cinco de sus próximos nueve partidos en la carretera mientras pelea por la clasificación a los playoffs

23 de mayo de 2026 - 12:00 PM

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D.J. Wilson, nuevo importado de los Cangrejeros de Santurce, debutó con nueve puntos y nueve rebotes ante Arecibo, el pasado jueves. (Gabriel Saldaña)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

David Rosario tuvo un exitoso debut como dirigente de los Cangrejeros de Santurce al conseguir un importante triunfo sobre los Capitanes de Arecibo, líderes de la Conferencia B, el pasado jueves en el Coliseo Roberto Clemente.

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Superado el primer reto en su regreso al banquillo, Rosario ahora enfrentará una exigente gira que podría definir las aspiraciones de Santurce rumbo a la postemporada.

Los Cangrejeros iniciarán una cadena de cinco partidos como visitantes comenzando este sábado en Aguada.

El lunes jugarán en Manatí y luego visitarán a Atléticos de San Germán el 30 de mayo. Posteriormente viajarán a Quebradillas y cerrarán la gira nuevamente en la cancha de los Osos el 6 de junio.

Santurce no regresará al Roberto Clemente hasta el 11 de junio, cuando recibirán a los Indios de Mayagüez.

Los cinco encuentros en la carretera forman parte de los nueve partidos restantes en el calendario de los crustáceos.

Santurce empata en el sótano con Manatí con 8-12, a dos juegos de los Mets de Guaynabo en la cuarta y última plaza clasificatoria a los playoffs.

Como visitantes, los Cangrejeros juegan para marca de 2-5.

El dirigente David Rosario junto al asistente Luis Camacho.
El dirigente David Rosario junto al asistente Luis Camacho. (Cangrejeros de Santurce / Gabriel Saldaña)

Su triunfo más reciente fuera de casa ocurrió en Canóvanas ante los Gigantes, en un encuentro dirigido por el asistente Luis “Mandy” Cancel, cuatro días después de la salida del dirigente Nelson Colón.

“Cuando acepté, vi el itinerario y revisé la historia. Dice que los Cangrejeros de Santurce, si no son los mejores jugando como visitantes, son de los mejores junto con los Vaqueros de Bayamón”, expresó Rosario sobre el calendario de las próximas dos semanas.

“Este equipo tiene la capacidad de jugar como visitante, que no es fácil y menos con cinco partidos corridos. Ellos lo saben, el personal lo sabe. El enfoque de juego es un poco diferente porque no tenemos al fanático. Es un grupo con experiencia que puede manejar ese tipo de presión. Vamos día a día, un juego a la vez”, agregó.

La gira comenzará sin los servicios del armador Walter Hodge Jr. y del centro Devon Collier, ambos afectados por molestias en sus piernas.

“Son jugadores importantes. Collier es el grande nativo que no tenemos al momento. Por eso hemos jugado pequeño y lo hicimos bien contra un cuadro fuerte como Arecibo”, indicó Rosario.

En su primer desafío como dirigente en el BSN desde 2019, Rosario utilizó a todos los jugadores disponibles en la primera mitad. El base titular Ángel Ródríguez confrontó problemas de faltas personales.

A su vez, Rosario adelantó que desea integrar a Jordan Howard al cuadro regular. Howard anotó 19 puntos con seis triples frente a los Capitanes.

El nuevo importado D.J. Wilson debutó con nueve tantos con nueve rebotes. Ian Clark, por su parte, ha lucido bien desde su regreso. En dos juegos, promedia 18.5 puntos.

“Si han visto mi carrera, yo roto bastante a los jugadores. Creo en esa filosofía”, indicó Rosario.

“Miro el roster y este equipo tiene (talento) para poder clasificar. Algo pasó en el proceso. Pasaron por un mal momento, punto. Veo un ambiente diferente y me da la impresión de que podemos lograrlo. Falta mucho camino y hay que mantenerse unidos mentalmente”, recalcó.

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Cangrejeras de SanturceBSNDavid Rosario
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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