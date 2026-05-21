“La parte mental era la más importante”: David Rosario inicia nueva etapa en Santurce

David Rosario se encontraba en Nicaragua el pasado 11 de mayo cuando recibió una llamada de Rolando Hourruitiner, presidente de operaciones de los Cangrejeros de Santurce, para ofrecerle el puesto de dirigente.

La comunicación se dio el mismo día que el técnico Nelson Colón salió del equipo en medio de una mala racha que colocó a los crustáceos en el sótano de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Rosario viajó a Puerto Rico el jueves pasado y tuvo tiempo de llegar al partido contra los Gigantes en Canóvanas, donde tuvo su primera interacción con el quinteto en el camerino. El juego fue dirigido por el asistente técnico Luis “Mandy” Cancel, logrando una victoria en la carretera.

Rosario, de vuelta al BSN por primera vez desde 2019, tuvo cinco prácticas para poner en orden “la cueva” camino a su debut el jueves en el Coliseo Roberto Clemente frente a los Capitanes de Arecibo, franquicia con la cual ganó tres campeonatos en cinco finales, además de dedicarle el actual torneo.

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A horas del anticipado estreno, Rosario, luciendo sudaderas con los colores cangrejeros, se reunió unos minutos con la prensa escrita para conversar sobre su arribo a Santurce en su peor momento del año.

El experimentado técnico tiene 15 juegos, 10 en la carretera, para enderezar a la escuadra, que juega para 7-12, y colarla a la postemporada.

“Santurce es Santurce. Es una franquicia muy emblemática. Lastimosamente, no les ha ido bien en la temporada en términos de las expectativas. Me toca entonces manejarme con el grupo. Las respuestas ha sido positivas hasta el momento”, comentó Rosario.

Un reto inesperado

“No esperaba (estar aquí) pero tengo respeto a Rolando de años. Con Edgar Padilla (gerente general) que es de mi pueblo (Toa Alta) y jugó conmigo. Son conocedores del baloncesto. Me puse en la posición de ellos como administradores porque lo sienten. Acepté reconociendo en la posición que se encuentran”, agregó.

No es la primera vez que Rosario ingresa a un conjunto que realiza un cambio de dirección tras un lento arranque. Tomó las riendas de los desaparecidos Maratonistas de Coamo en 2003, quienes jugaban para 6-9.

David Rosario viene de dirigir en Nicaragua. (Instagram / @coachdavidrosario)

Logró clasificar a la franquicia a la postemporada, que luego tuvo un subcampeonato al año siguiente en una final contra los Leones de Ponce.

En Arecibo fue contratado en 2007 en medio de una restructuración que tuvo cambio de apoderado. En ocho años, Rosario logró convertir a los Capitanes en una dinastía con tres cetros en cuatro temporadas (2008, 2010 y 2011).

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Ahora con Santurce, más que trabajar en el aspecto técnico en un núcleo de nativos de primer orden, Rosario tuvo una semana para cambiar el estado anímico en el camerino.

“Trabajé con la mente, la parte espiritual. Tenemos jugadores campeones, veteranos, con la combinación de talento joven. La parte sicológica era la importante en el momento”, señaló.

“Perdieron muchos juegos cerrados, tres corridos como locales. En nuestra liga, es algo complicado. A eso fue lo que aboné. Hablé con ellos individualmente. Busqué la manera de que se sientan a gusto, el compañerismo. Que sientan el momento en que se encuentran ahora mismo. El equipo hoy, sin jugar (frente Arecibo), está en un momento anímico mucho mejor”, añadió.

David Rosario ganó tres campeonatos con los Capitanes de Arecibo.

Una liga diferente

Con la llegada de Rosario, Santurce trajo de vuelta al escolta Ian Clark por Malik Beasley. Además, reemplazó a Chinanu Onuaku por el delantero D.J. Wilson, quien debutaba el jueves frente a Arecibo. Permaneció el centro veterano Davon Jefferson.

Desde 2020, Rosario hizo carrera en Nicaragua, donde tuvo a cargo la Selección Nacional adulta. Pudo dirigirla en el pasado torneo AmeriCup en Managua, capital nicaraguense. Fuera del seleccionado, fue mentor del club Real Estelí, quinteto con el cual conquistó el campeonato de la Basketball Champions League.

En las filas tuvo jugadores del BSN como Ángel Matías, Walter Hodge Jr. y Jefferson, actuales miembros de Santurce.

Concentrado en Centroamérica, Rosario no perdió la vista del BSN.

“Ha cambiado la liga porque son más importados, pero ha crecido en términos de mercadeo y exposición. Afuera, le dije a la gente que vea el BSN, que se fije en los jugadores nacionales y la evolución. Creo en esta liga en la cual inicié y me dio la oportunidad. He llevado ese mensaje a todas las personas involucradas en el baloncesto afuera”, indicó.

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Rosario, noveno dirigente de los Cangrejeros desde que la plaza retornó en 2021, no dio detalles sobre su contrato. La meta, obviamente, es reponerse y clasificar a los playoffs.