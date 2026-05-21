Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Todavía no estamos fuera”: Ángel Daniel Vassallo cree posible cambiar el rumbo de la nave pirata

El dirigente de Quebradillas aseguró que el equipo sigue enfocado en clasificar a la postemporada pese a la marca de 4-16

21 de mayo de 2026 - 12:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ángel Daniel Vassallo y los Piratas registran la peor marca del torneo. (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

En su primera experiencia como dirigente en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ángel Daniel Vassallo ha enfrentado un complicado comienzo al mando de los Piratas de Quebradillas.

RELACIONADAS

Los Piratas registran la peor marca del torneo con 4-16, ocupando el sótano en la Conferencia B a cuatro juegos de la cuarta y última plaza clasificatoria a la postemporada. Mayagüez y Ponce empatan en el cuarto encasillado con 8-12.

Los corsarios vienen de ser apabullados el pasado lunes 99-74 ante los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Sin embargo, Vassallo aseguró que el equipo mantiene intacta la meta de clasificar a la postemporada y confía en que los recientes movimientos en la plantilla ayuden a mejorar el desempeño colectivo en la segunda mitad del torneo.

Las expectativas siguen siendo las mismas: tratar de tener las más victorias posibles. Sabemos que todavía tenemos opciones a los playoffs, todavía no estamos fuera. Es cuestión de que los chamacos sigan peleando. (Por el momento) Están haciendo un buen trabajo enfocándose para el juego”, expresó Vassallo.

Quebradillas contó el lunes con el regreso de Gian Clavell, quien volvió a la acción tras recuperarse de una operación en el hombro derecho, además de la integración de dos nuevos importados: Anthony Cowan Jr. y Grant Basile, este último en sustitución de Thomas Robinson.

Clavell finalizó con cinco puntos, un rebote y una asistencia en 15:53 minutos. Cowan, quien viene de jugar en Turquía, aportó 10 puntos, dos rebotes y nueve asistencias en 29:20, mientras Basile terminó con cuatro tantos, tres rebotes y una asistencia en 23:02.

Vassallo fue el asistente técnico de los Piratas en la pasada temporada y ahora debuta como mentor.
Vassallo fue el asistente técnico de los Piratas en la pasada temporada y ahora debuta como mentor. (EDGARDO MEDINA MILLAN)

“Sí, tenemos dos jugadores nuevos importados. Anthony Cowan, un point guard, y Grant Basile, que es un hombre grande. El dueño del equipo hizo los movimientos dándonos un poquito más de profundidad para el equipo”, comentó el exjugador nacional.

Vassallo indicó que el objetivo principal es encontrar consistencia y cerrar mejor los partidos, aspecto que entiende ha afectado al equipo durante la temporada.

Estamos buscando lo que hemos buscado toda la temporada: victorias. La temporada no se ha acabado todavía”, manifestó.

“El mensaje es claro y los muchachos han hecho un buen trabajo en saber que todavía estamos vivos. Es cuestión de seguir enfocados y cerrar mejor los juegos, que es algo que no hemos sido muy buenos”, señaló.

“Los muchachos han hecho un excelente trabajo en prepararse, en practicar y el ánimo está ahí. Es cuestión de tomar mejores decisiones”, añadió.

De cara al resto de la temporada, Vassallo insistió en que el equipo necesita mejorar su consistencia durante los 40 minutos y fortalecer el aspecto mental para poder competir por un puesto en la postemporada.

“Tenemos que mantener la consistencia durante todo el partido, fortalecer la mentalidad del grupo y mejorar la toma de decisiones, especialmente en los finales de juego, que debería mejorar mucho ahora”, sostuvo.

Los Piratas regresarán a la cancha el sábado cuando reciban a los Osos de Manatí en el Coliseo Raymond Dalmau.

Tags
Piratas de QuebradillasBSNÁngel Daniel Vassallo
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: