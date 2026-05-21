“Todavía no estamos fuera”: Ángel Daniel Vassallo cree posible cambiar el rumbo de la nave pirata

En su primera experiencia como dirigente en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ángel Daniel Vassallo ha enfrentado un complicado comienzo al mando de los Piratas de Quebradillas.

Los Piratas registran la peor marca del torneo con 4-16, ocupando el sótano en la Conferencia B a cuatro juegos de la cuarta y última plaza clasificatoria a la postemporada. Mayagüez y Ponce empatan en el cuarto encasillado con 8-12.

Los corsarios vienen de ser apabullados el pasado lunes 99-74 ante los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Sin embargo, Vassallo aseguró que el equipo mantiene intacta la meta de clasificar a la postemporada y confía en que los recientes movimientos en la plantilla ayuden a mejorar el desempeño colectivo en la segunda mitad del torneo.

“Las expectativas siguen siendo las mismas: tratar de tener las más victorias posibles. Sabemos que todavía tenemos opciones a los playoffs, todavía no estamos fuera. Es cuestión de que los chamacos sigan peleando. (Por el momento) Están haciendo un buen trabajo enfocándose para el juego”, expresó Vassallo.

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Quebradillas contó el lunes con el regreso de Gian Clavell, quien volvió a la acción tras recuperarse de una operación en el hombro derecho, además de la integración de dos nuevos importados: Anthony Cowan Jr. y Grant Basile, este último en sustitución de Thomas Robinson.

Clavell finalizó con cinco puntos, un rebote y una asistencia en 15:53 minutos. Cowan, quien viene de jugar en Turquía, aportó 10 puntos, dos rebotes y nueve asistencias en 29:20, mientras Basile terminó con cuatro tantos, tres rebotes y una asistencia en 23:02.

Vassallo fue el asistente técnico de los Piratas en la pasada temporada y ahora debuta como mentor. (EDGARDO MEDINA MILLAN)

“Sí, tenemos dos jugadores nuevos importados. Anthony Cowan, un point guard, y Grant Basile, que es un hombre grande. El dueño del equipo hizo los movimientos dándonos un poquito más de profundidad para el equipo”, comentó el exjugador nacional.

Vassallo indicó que el objetivo principal es encontrar consistencia y cerrar mejor los partidos, aspecto que entiende ha afectado al equipo durante la temporada.

“Estamos buscando lo que hemos buscado toda la temporada: victorias. La temporada no se ha acabado todavía”, manifestó.

“El mensaje es claro y los muchachos han hecho un buen trabajo en saber que todavía estamos vivos. Es cuestión de seguir enfocados y cerrar mejor los juegos, que es algo que no hemos sido muy buenos”, señaló.

“Los muchachos han hecho un excelente trabajo en prepararse, en practicar y el ánimo está ahí. Es cuestión de tomar mejores decisiones”, añadió.

De cara al resto de la temporada, Vassallo insistió en que el equipo necesita mejorar su consistencia durante los 40 minutos y fortalecer el aspecto mental para poder competir por un puesto en la postemporada.

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“Tenemos que mantener la consistencia durante todo el partido, fortalecer la mentalidad del grupo y mejorar la toma de decisiones, especialmente en los finales de juego, que debería mejorar mucho ahora”, sostuvo.