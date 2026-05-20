“Despedimos a mi Picu”: creman a José “Piculín” Ortiz y su esposa comparte conmovedor mensaje

La esposa de José “Piculín” Ortiz anunció a través de Facebook que el cuerpo del exbaloncelista fue cremado, compartiendo una emotiva imagen acompañada de un mensaje dedicado a quien describió como su “persona favorita”.

Ortiz falleció el pasado 5 de mayo, luego de enfrentar complicaciones de salud relacionadas al cáncer colorrectal, enfermedad que había hecho pública par de años antes. Tenía 62 años.

Tres días después de su muerte, familiares, excompañeros, figuras del deporte, la política y el entretenimiento se reunieron en el Coliseo Roberto Clemente para rendir homenaje al legendario exbaloncelista puertorriqueño.

1 / 33 | En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz. Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 33 En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Este martes, su ahora viuda Sylvia Ríos compartió un conmovedor mensaje.

“Hoy (martes) cumplimos con mi persona favorita, José ‘Piculín’ Ortiz, y como él lo quiso siempre: sin ruido, suave y en armonía con la naturaleza”, escribió Ríos, quien contrajo matrimonio con Ortiz en 2021.

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“Fue bello y hermoso para nuestras familias y nos brindó la paz que necesitamos para continuar nuestras vidas, como él siempre quiso. Despedimos a mi Picu, como le prometí, en familia”, agregó etiqueteando el nombre de la hija del fenecido astro y figura del voleibol local, Neira Ortiz.

“En agradecimiento por el día tan bonito que vivimos hoy”, concluyó.

Oriundo de Aibonito pero criado en Cayey, Ortiz dio sus primeros pasos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Atléticos de San Germán, equipo con el que jugó sus primeras 16 temporadas y conquistó campeonatos en 1985, 1991 y 1994.

Hija de Piculín Ortiz se estremece en lágrimas: “Papá, gracias por el amor” Neira Ortiz se despidió del fenecido baloncelista con un emotivo discurso sobre cómo se reencontraron como padre e hija.

Después ganó otros cinco en seis años con los Cangrejeros de Santurce. Cerró su carrera con los Capitanes de Arecibo, retirándose en 2006 a los 43 años.

Con el Equipo Nacional, disputó cuatro Juegos Olímpicos y cinco Mundiales. En 2019 fue exaltado al Salón de la Fama de FIBA.

En la NBA jugó con el Jazz de Utah, mientras que en España militó con el CAI Zaragoza, Real Madrid, Barcelona, Andorra y el Unicaja Málaga.