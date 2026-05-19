Selección Nacional de voleibol le da espacio a Neira Ortiz en medio de su duelo

Aunque no descarta su presencia, el cuerpo técnico de la Selección Nacional de voleibol femenino le está dando a su central, Neira Ortiz, el espacio que necesita en su proceso de duelo.

Ortiz, hija del recientemente fallecido José “Piculín” Ortiz, es una de las principales jugadoras del combinado nacional, que este verano afronta múltiples competencias, incluyendo el Preolímpico de Norceca.

Las prácticas de la Selección inician el martes y Ortiz está convocada, pero el cuerpo técnico y la administración del equipo no han insistido en su asistencia, al priorizar el periodo de duelo que atraviesa la jugadora.

“Le estamos dando el espacio”, dijo a El Nuevo Día el dirigente nacional Juan Carlos Núñez.

Núñez comparó el caso de Ortiz con el de Sofía Victoriá, a quien la Selección también le otorgó espacio tras el fallecimiento de su hermana, la jugadora nacional Pilar Victoriá. Sofía regresará este verano al sexteto patrio.

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Ortiz lleva poco más de una semana en duelo. Su última aparición pública fue en la despedida-velatorio de su padre en el Coliseo Roberto Clemente, donde también acudieron miembros del cuerpo técnico y jugadoras de la Selección para expresarle sus respetos.

Núñez describió a Ortiz como una jugadora que siempre ha estado disponible para Puerto Rico y que nunca ha puesto reparos para unirse al combinado puertorriqueño.

Un máximo de 18 jugadoras han confirmado su participación en la primera práctica de la Selección este martes, según indicó Núñez. Ortiz sería la número 19.

Entre las 18 figuran la líbero Shara Venegas, las acomodadoras Wilmarie Rivera y Jennifer Nogueras, y las centrales Diana Reyes y Alba Hernández, entre otras jugadoras de presencia habitual en el combinado.

El grupo también incluye jugadoras que regresan tras periodos fuera de la Selección, como Victoriá, así como nuevas integrantes: Nataly García (Leonas de Ponce), Valeria Rosado (esquina, activa en España) y Nayeli González (NCAA, esquina), según detalló Núñez.

Nataly García (2) está convocada luego de su actuación con la Leonas en el Voleibol Superior de 2026. (Heriberto Rosario )

El dirigente añadió que también esperan la incorporación de la central Marcelle Báez, quien fue Novata del Año con las Valencianas de Juncos en el Voleibol Superior y continúa su desarrollo en las selecciones menores.

Báez se encuentra recuperándose de una lesión.

Asimismo, se anticipa la presencia de Decelise Champion, a quien se trabaja para convertir de opuesto a esquina.

“Seguimos con ese plan. Vamos a ver cómo está luego de una temporada en Italia”, explicó Núñez.

Champion, una jugadora de 6′5″ de estatura, estuvo activa en la temporada 2025-26 con un club juvenil en Italia y también ha progresado en las selecciones menores del país.

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Valeria Vázquez, Adriana Rodríguez, Paola Santiago, Alondra Vázquez, Dariana Hollingworth y Daniela González son otras de las jugadoras confirmadas para iniciar prácticas el martes.

La Selección tiene del 5 al 7 de junio su primer compromiso en el Final Four de Norceca, que se celebrará en Ponce.

Decelise Champion es la jugadora con más proyección en el combinado patrio. (FIVB)

Más adelante en el verano, el equipo espera la incorporación de otras jugadoras dentro de la convocatoria de 27 integrantes, incluyendo a la veterana acomodadora Natalie Valentín, quien recientemente se coronó en la Major League Volleyball.

Por el momento, Núñez calificó como “buena” la disponibilidad de 18 jugadoras para el primer evento del año.