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Nueva York recibe a Cleveland en el inicio de la final de la Conferencia Este de la NBA

El Madison Square Garden abre la serie con un duelo de alto voltaje entre dos potencias de la conferencia

19 de mayo de 2026 - 10:58 PM

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José Alvarado registra desde el banco 4.9 puntos, 1.2 asistencias y 1.1 rebotes en nueve compromisos. (Matt Slocum)
Por Servicios combinados

Los Cavaliers de Cleveland y los Knicks de Nueva York abren este martes la final de la Conferencia Este de la NBA en Nueva York, en una serie que enfrenta al cuarto y tercer sembrado del Este, respectivamente.

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El primer juego está programado para las 8:00 p.m. (hora del Este) en el Madison Square Garden, donde los Knicks parten como favoritos.

Durante la temporada regular, Nueva York dominó la serie particular 2-1, aunque Cleveland se quedó con el enfrentamiento más reciente al imponerse 109-94 el pasado 25 de febrero, con 23 puntos de Donovan Mitchell, mientras que Jalen Brunson lideró a los Knicks con 20 unidades.

Los Knicks cerraron la campaña con marca de 53-29 y han sido sólidos ante rivales del Este, con récord de 35-17 en ese tipo de enfrentamientos. Además, han demostrado capacidad para cerrar partidos apretados, con registro de 9-4 en juegos decididos por una posesión.

El boricua José Alvarado registra desde el banco 4.9 puntos, 1.2 asistencias y 1.1 rebotes en nueve compromisos.

Por su parte, los Cavaliers terminaron 52-30 y han ido 33-19 ante equipos de su misma conferencia. Cleveland ha sido una de las ofensivas más productivas del Este, promediando 119.5 puntos por partido con un 48.2% de efectividad en tiros de campo.

En el duelo de tendencias, los Knicks lanzan para 14.2 triples convertidos por juego, una cifra similar a la que permiten los Cavaliers a sus rivales. Cleveland, sin embargo, también iguala el 48.2% de acierto en tiros de campo de sus oponentes esta temporada, lo que anticipa un choque de alto nivel ofensivo.

Brunson vs. Mitchell

En el apartado individual, Jalen Brunson lidera a Nueva York con 26 puntos y 6.8 asistencias por juego, mientras que Karl-Anthony Towns aporta 17.4 puntos de promedio en los últimos 10 encuentros.

Para Cleveland, James Harden promedia 23.6 puntos y 8 asistencias, mientras que Donovan Mitchell llega en buen momento ofensivo con 26.2 puntos y 5.2 rebotes en sus últimos 10 partidos.

En el tramo final de la temporada, los Knicks han mostrado mejor ritmo con marca de 8-2 en sus últimos 10 juegos, promediando 120.4 puntos y limitando a sus rivales a apenas 101.0 unidades.

Cleveland, en ese mismo lapso, ha ido 6-4, con 111.1 puntos por partido y permitiendo 108.6 a sus oponentes, en una etapa más irregular pero competitiva.

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BaloncestoKnicks de Nueva YorkNBACavaliers de ClevelandPlayoffs
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