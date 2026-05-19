Nueva York recibe a Cleveland en el inicio de la final de la Conferencia Este de la NBA

Los Cavaliers de Cleveland y los Knicks de Nueva York abren este martes la final de la Conferencia Este de la NBA en Nueva York, en una serie que enfrenta al cuarto y tercer sembrado del Este, respectivamente.

El primer juego está programado para las 8:00 p.m. (hora del Este) en el Madison Square Garden, donde los Knicks parten como favoritos.

Durante la temporada regular, Nueva York dominó la serie particular 2-1, aunque Cleveland se quedó con el enfrentamiento más reciente al imponerse 109-94 el pasado 25 de febrero, con 23 puntos de Donovan Mitchell, mientras que Jalen Brunson lideró a los Knicks con 20 unidades.

Los Knicks cerraron la campaña con marca de 53-29 y han sido sólidos ante rivales del Este, con récord de 35-17 en ese tipo de enfrentamientos. Además, han demostrado capacidad para cerrar partidos apretados, con registro de 9-4 en juegos decididos por una posesión.

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El boricua José Alvarado registra desde el banco 4.9 puntos, 1.2 asistencias y 1.1 rebotes en nueve compromisos.

Por su parte, los Cavaliers terminaron 52-30 y han ido 33-19 ante equipos de su misma conferencia. Cleveland ha sido una de las ofensivas más productivas del Este, promediando 119.5 puntos por partido con un 48.2% de efectividad en tiros de campo.

En el duelo de tendencias, los Knicks lanzan para 14.2 triples convertidos por juego, una cifra similar a la que permiten los Cavaliers a sus rivales. Cleveland, sin embargo, también iguala el 48.2% de acierto en tiros de campo de sus oponentes esta temporada, lo que anticipa un choque de alto nivel ofensivo.

Brunson vs. Mitchell

En el apartado individual, Jalen Brunson lidera a Nueva York con 26 puntos y 6.8 asistencias por juego, mientras que Karl-Anthony Towns aporta 17.4 puntos de promedio en los últimos 10 encuentros.

Para Cleveland, James Harden promedia 23.6 puntos y 8 asistencias, mientras que Donovan Mitchell llega en buen momento ofensivo con 26.2 puntos y 5.2 rebotes en sus últimos 10 partidos.

En el tramo final de la temporada, los Knicks han mostrado mejor ritmo con marca de 8-2 en sus últimos 10 juegos, promediando 120.4 puntos y limitando a sus rivales a apenas 101.0 unidades.