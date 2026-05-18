Shai Gilgeous-Alexander vuelve a reinar en la NBA

Oklahoma City - Es el mejor jugador del mejor equipo. Y los votantes dicen que también es el mejor jugador de la liga.

Otra vez.

Shai Gilgeous-Alexander, del vigente campeón Thunder de Oklahoma City, fue nombrado el domingo como el Jugador Más Valioso de la NBA por segundo año consecutivo. Se convirtió en el decimoctavo (18) jugador en ganar al menos dos premios MVP y el número 14 en ganarlos de manera consecutiva.

“Quién es él nunca ha cambiado”, dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Creo que ha pulido los bordes de su juego y de su liderazgo y de su perspectiva , como cualquiera que está llegando a la madurez”.

La victoria del canadiense marca la octava vez consecutiva que el MVP de la NBA nació fuera de Estados Unidos. La racha comenzó con Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee (nacido en Grecia y de ascendencia nigeriana) en 2019 y 2020; luego Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, (Serbia) en 2021 y 2022; Joel Embiid, de Filadelfia, (nacido en Camerún y desde entonces se convirtió en ciudadano de Estados Unidos) en 2023 y Jokic otra vez en 2024.

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Y en 2025 y 2026, Gilgeous-Alexander es el MVP.

“Shai es tan bueno creando separación cuando puede jugar uno contra uno”, dijo el entrenador de los Lakers de Los Ángeles, JJ Redick. “Es realmente difícil de detener, para cualquier defensor”.

Gilgeous-Alexander recibió 83 de los 100 votos de primer lugar. Jokic obtuvo 10 y Wembanyana cinco. Luka Doncic, de los Lakers, fue cuarto en la votación y Cade Cunningham de los Pistons de Detroit fue quinto.

Cunningham recibió dos votos de primer lugar —el primer jugador nacido en Estados Unidos con votos de primer lugar desde el 2021.

Esta fue la quinta temporada consecutiva en la que jugadores nacidos fuera de Estados Unidos ocuparon las primeras tres posiciones en la votación.

La temporada pasada, el orden fue Gilgeous-Alexander, Jokic y Antetokounmpo.

En 2024, fue Jokic, seguido por Gilgeous-Alexander y Luka Doncic, entonces escolta de los Mavericks y ahora escolta de los Lakers.

En 2023, fue Embiid, seguido por Jokic y Antetokounmpo.

En 2022, Jokic encabezó la votación, seguido por Embiid y Antetokounmpo.

Gilgeous-Alexander y Wembanyama se enfrentarán a partir del lunes por la noche cuando inicien las finales de la Conferencia Oeste entre el Thunder y los Spurs en Oklahoma City.

Se espera que el comisionado de la NBA, Adam Silver, esté en el partido del lunes para entregarle formalmente a Gilgeous-Alexander un trofeo por tercera vez en 12 meses: después del premio MVP el pasado mayo, el MVP de las Finales de la NBA el pasado junio, y ahora este.

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Este es el segundo gran premio individual de Gilgeous-Alexander esta temporada tras ser elegido el Jugador Más Decisivo del Año de la liga por un margen abrumador —obtuvo 96 de 100 votos de primer lugar en esa votación, un tributo a lo grandes que tienden a ser sus actuaciones en los últimos cinco minutos de partidos cerrados.

Y aun así, es bastante bueno sin importar cuánto tiempo haya en el reloj.

Gilgeous-Alexander fue segundo en la liga con 31,1 puntos por partido, solo detrás de Doncic y su promedio de 33,5 puntos. También extendió su racha récord de la NBA de partidos de temporada regular con al menos 20 unidades a 140 y contando; que seguirá la próxima temporada.

Es deliciosamente aburrido — uno de los pocos especialistas de media distancia en el juego, alguien que sobresale provocando faltas, no es del tipo mírenme y da algunas de las respuestas más reflexivas de cualquiera en la liga. Las emociones no valen su tiempo; mantenerse calmado siempre es su movimiento preferido.

“Simplemente me da la mejor oportunidad de tomar la decisión correcta en la siguiente jugada, que es lo más importante”, dijo Gilgeous-Alexander.

“He notado a lo largo de mi carrera y a través de experiencias personales que las emociones solo se interponen en el camino del pensamiento crítico e inteligente — especialmente en esos momentos en los que más quiero hacer el trabajo. Trato de dejar mis emociones a un lado y mantenerme concentrado en lo que está presente y en lo que más importa”.

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Que Jokic no ganara el premio continúa una tendencia extraña: quienes promedian un triple-doble, a menudo considerado como el santo grial del logro dentro del juego, casi nunca ganan el MVP.

Esta fue la séptima ocasión que un jugador terminó la temporada promediando un triple doble al registrar 27.7 tantos, 12.9 rebotes (el mejor de la liga) y 10.7 asistencias (el mejor de la liga) por partido.

No fue suficiente para el MVP. Russell Westbrook promedió un triple-doble cuatro veces y ganó el MVP solo una vez en esos años. Oscar Robertson promedió un triple-doble en 1961-62; no ganó el MVP esa campaña. Y ahora, Jokic lo ha hecho dos veces — sin MVPs que mostrar por ello, aunque ha ganado el premio en otras tres ocasiones.