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Sin dueño el campeonato: panorama abierto en el BSN tras el Juego de Estrellas

La temporada regular entra en su etapa decisiva con múltiples contendores separados por estrechos márgenes

17 de mayo de 2026 - 4:00 PM

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Los Vaqueros de Bayamón ocupan el segundo lugar de la Conferencia A con marca de 13-9. (José Raúl Santana / BSN)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entrará este lunes en su tramo decisivo tras la pausa del Juego de Estrellas celebrada el sábado en San Germán, y lo hará con un panorama poco habitual: no existe un favorito claro para conquistar el campeonato.

Aunque equipos como los Capitanes de Arecibo, los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón han lucido sólidos en distintos momentos del torneo, la campaña ha estado marcada por la inconsistencia colectiva, las rachas cambiantes y la paridad entre varios contendores.

La acción se reanudará mañana, lunes, con dos encuentros en calendario: los Piratas de Quebradillas visitarán a los Vaqueros, mientras los Gigantes de Carolina/Canóvanas enfrentarán a los Criollos de Caguas.

Restan 43 fechas para concluir la temporada regular, cuyo cierre está programado para el 29 de junio, y la tabla de posiciones refleja lo cerrado que ha estado el torneo, particularmente en el Grupo A.

En esa sección, los Criollos dominan con marca de 11-7, seguidos por Bayamón (13-9), Carolina/Canóvanas (10-8) y los Mets de Guaynabo (9-9). Más abajo aparecen los Cangrejeros de Santurce y los Osos de Manatí, ambos con récord de 7-12, todavía con opciones de escalar posiciones en la segunda mitad del calendario.

En el Grupo B, Arecibo ha sido el conjunto más dominante del torneo con foja de 13-4, aunque San Germán le sigue de cerca con 14-6. Los Santeros de Aguada ocupan el tercer puesto con 10-8, mientras los Indios de Mayagüez (8-11), los Leones de Ponce (7-12) y Quebradillas (4-15) intentarán reaccionar en las últimas semanas de la fase regular.

La ausencia de un equipo dominante ha provocado que prácticamente cada jornada altere el panorama clasificatorio, situación que mantiene abiertas las aspiraciones de múltiples franquicias de cara a la postemporada. Además de los resultados, varios equipos aún buscan estabilidad en aspectos como química, rotaciones y consistencia defensiva, elementos que podrían definir quién logra despegar en el momento más importante del torneo.

Tags
BSNBaloncestoAtléticos de San GermánVaqueros de Bayamón
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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