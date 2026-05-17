Sin dueño el campeonato: panorama abierto en el BSN tras el Juego de Estrellas

La temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entrará este lunes en su tramo decisivo tras la pausa del Juego de Estrellas celebrada el sábado en San Germán, y lo hará con un panorama poco habitual: no existe un favorito claro para conquistar el campeonato.

Aunque equipos como los Capitanes de Arecibo, los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón han lucido sólidos en distintos momentos del torneo, la campaña ha estado marcada por la inconsistencia colectiva, las rachas cambiantes y la paridad entre varios contendores.

La acción se reanudará mañana, lunes, con dos encuentros en calendario: los Piratas de Quebradillas visitarán a los Vaqueros, mientras los Gigantes de Carolina/Canóvanas enfrentarán a los Criollos de Caguas.

Restan 43 fechas para concluir la temporada regular, cuyo cierre está programado para el 29 de junio, y la tabla de posiciones refleja lo cerrado que ha estado el torneo, particularmente en el Grupo A.

PUBLICIDAD

En esa sección, los Criollos dominan con marca de 11-7, seguidos por Bayamón (13-9), Carolina/Canóvanas (10-8) y los Mets de Guaynabo (9-9). Más abajo aparecen los Cangrejeros de Santurce y los Osos de Manatí, ambos con récord de 7-12, todavía con opciones de escalar posiciones en la segunda mitad del calendario.

En el Grupo B, Arecibo ha sido el conjunto más dominante del torneo con foja de 13-4, aunque San Germán le sigue de cerca con 14-6. Los Santeros de Aguada ocupan el tercer puesto con 10-8, mientras los Indios de Mayagüez (8-11), los Leones de Ponce (7-12) y Quebradillas (4-15) intentarán reaccionar en las últimas semanas de la fase regular.