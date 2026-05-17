Sin dueño el campeonato: panorama abierto en el BSN tras el Juego de Estrellas
La temporada regular entra en su etapa decisiva con múltiples contendores separados por estrechos márgenes
17 de mayo de 2026 - 4:00 PM
17 de mayo de 2026 - 4:00 PM
La temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entrará este lunes en su tramo decisivo tras la pausa del Juego de Estrellas celebrada el sábado en San Germán, y lo hará con un panorama poco habitual: no existe un favorito claro para conquistar el campeonato.
Aunque equipos como los Capitanes de Arecibo, los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón han lucido sólidos en distintos momentos del torneo, la campaña ha estado marcada por la inconsistencia colectiva, las rachas cambiantes y la paridad entre varios contendores.
La acción se reanudará mañana, lunes, con dos encuentros en calendario: los Piratas de Quebradillas visitarán a los Vaqueros, mientras los Gigantes de Carolina/Canóvanas enfrentarán a los Criollos de Caguas.
Restan 43 fechas para concluir la temporada regular, cuyo cierre está programado para el 29 de junio, y la tabla de posiciones refleja lo cerrado que ha estado el torneo, particularmente en el Grupo A.
En esa sección, los Criollos dominan con marca de 11-7, seguidos por Bayamón (13-9), Carolina/Canóvanas (10-8) y los Mets de Guaynabo (9-9). Más abajo aparecen los Cangrejeros de Santurce y los Osos de Manatí, ambos con récord de 7-12, todavía con opciones de escalar posiciones en la segunda mitad del calendario.
En el Grupo B, Arecibo ha sido el conjunto más dominante del torneo con foja de 13-4, aunque San Germán le sigue de cerca con 14-6. Los Santeros de Aguada ocupan el tercer puesto con 10-8, mientras los Indios de Mayagüez (8-11), los Leones de Ponce (7-12) y Quebradillas (4-15) intentarán reaccionar en las últimas semanas de la fase regular.
#BSNPR | 📊 TABLA DE POSICIONES: JORNADA #52— La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) May 15, 2026
Así luce la tabla de posiciones del BSN tras finalizar la jornada de hoy jueves con victorias para los Atléticos, Indios, Criollos y Cangrejeros:
🍊 Atléticos con el mayor número de victorias (14) en todo el BSN con 4W al hilo.
⚓️… pic.twitter.com/6WJc6SGLfO
La ausencia de un equipo dominante ha provocado que prácticamente cada jornada altere el panorama clasificatorio, situación que mantiene abiertas las aspiraciones de múltiples franquicias de cara a la postemporada. Además de los resultados, varios equipos aún buscan estabilidad en aspectos como química, rotaciones y consistencia defensiva, elementos que podrían definir quién logra despegar en el momento más importante del torneo.
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