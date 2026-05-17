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La Metro vence a la Isla durante festival de puntos en el Juego de Estrellas del BSN

El cubano Ysmael Romero cargó con el premio del Jugador Más Valioso el partido celebrado en el Coliseo Arquelio Torres de San Germán

17 de mayo de 2026 - 10:30 PM

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André Curbelo, del equipo de la Conferencia B, se apresta a anotar contra la escuadra de la Conferencia A durante el Juego de Estrellas 2026 del BSN. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El equipo de la Conferencia A derrotó el sábado al quinteto de la Conferencia B, 141-134, en el Juego de Estrellas 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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En la fiesta en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez de San Germán, quinta vez que el pueblo es sede del evento, el cubano Ysmael Romero cargó con el premio de Jugador Más Valioso.

El estelar delantero de los Mets de Guaynabo anotó ocho de sus 14 puntos en el segundo periodo. La Metro se llevó la primera mitad 79-64.

Javier Mojica y Christian “Cuco” López atinaron 17 unidads cada uno. Louis King y Angel Matías también anotaro 14 tantos, respectivamente. Jaylen Nowell agregó 16.

Por la escuadra de la Isla, el local Montrezl Harrell lideró con 24 unidades. El exatléticos Phillip Wheeler terminó con 23, mientras que armador del Monstruo Anaranjado André Curbelo registró 17.

Todos los jugadores llevaron el número 4 en sus espaldas en honor al legendario canastero José “Piculín” Ortiz, quien falleció el pasado 5 de abril.

Más temprano, Tjader Fernández ganó la competencias de habilidades. Sin embargo, no pudo repetir por cuarta vez consecutiva el título de tres puntos, superado por su compañero de equipo Kenneth Santos por un punto en la final.

En la competencia de donqueos, Dyondre Dominguez, de los Gigantes de Carolina, destronó a Wheeler.

La acción del BSN se reanuda el lunes con partidos en Bayamón y Caguas.

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Juego de EstrellasBSNYsmael RomeroSan Germán
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