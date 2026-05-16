Añasco sorprende a San Sebastián en el inicio de la postemporada del Béisbol Doble A

En una jornada en que se produjeron cuatro blanqueadas, incluyendo un juego completo del derecho Héctor Quiñones, los Fundadores de Añasco protagonizaron la principal historia en el arranque de la postemporada de la Liga de Béisbol Superior Doble A, al sorprender a los Patrulleros de San Sebastián derrotándolos 4-3.

San Sebastián venía de imponer un récord para una temporada de 20 juegos, al cerrar el torneo regular con marca casi perfecta de 19-1, y una racha de seis victorias al hilo.

Jorge Ortiz empujó cuatro carreras con un cuadrangular y un sencillo para encabezar la ofensiva de Añasco en la apertura de las series semifinales seccionales del Noroeste.

Alex de la Cruz brilló desde el montículo al lanzar 4.2 entradas en relevo sin permitir anotaciones a San Sebastián.

En la misma sección los Libertadores de Hormigueros superaron 10-7 a los Tiburones de Aguadilla con dos carreras impulsadas de Carlos Lugo, Ramón Agosto y Julián Figueroa.

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Por otro lado, los cuatro equipos que abrieron las semifinales seccionales en el inicio de la postemporada fueron los Pescadores del Plata de Comerío, los Toritos de Cayey, los Titanes de Florida y los Gigantes de Carolina.

En la Central, Comerío sumó su undécima victoria consecutiva al blanquear 2-0 a los Criollos de Caguas con 13 ponches en ocho entradas del estelar zurdo Luis Leroy Cruz, quien apenas permitió dos hits. Kelvin Román cerró el encuentro para apuntarse el salvamento.

Mientras, Cayey venció 1-0 a los Bravos de Cidra al combinar la labor monticular de Freddie Cabrera, Yadier Cruz y Rámesis Rosa. La única carrera del juego la produjo Nelson Molina con cuadrangular en la parte baja de la sexta entrada.

En el Norte, Florida vapuleó 16-0 a los Arenosos de Camuy con 18 imparables, incluyendo tres de Gaby Ayala, quien se quedó a un triple para completar el ciclo ofensivo. En total, remolcó cuatro carreras y anotó tres.

La blanqueada fue por labor combinada de Christopher Pérez, Kevin López, Víctor Cepero y Wilfredo Rabassa.

En la Metro, Carolina blanqueó 5-0 a los Lancheros de Cataño con juego completo del derecho Héctor Quiñones, quien ponchó a ocho y apenas permitió dos inatrapables.

Kevin Meléndez encabezó la ofensiva con jonrón y dos carreras impulsadas. En la misma sección, los Guardianes pisaron el plato cuatro veces en la cuarta entrada para vencer 4-2 a los Maceteros de Vega Alta con 7.2 episodios de Mad Salgado.

En el Este, los Artesanos de Las Piedras consiguieron su octava victoria consecutiva al dominar 3-2 a los Guerrilleros de Río Grande con seis entradas en cero y seis ponches del estelar Adalberto Flores.

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Además, los campeones defensores Mulos de Juncos vencieron 6-3 a los Cariduros de Fajardo con tres anotaciones en la parte alta del noveno capítulo. Brahiam Maldonado se hizo sentir por los Mulos con dos jonrones.

En el Suroeste, los Petateros de Sabana Grande dejaron en el terreno 4-3 a los Piratas de Cabo Rojo con hit de oro de Joshua López en la novena entrada. Por su parte, los Cafeteros de Yauco fabricaron cinco carreras en el tope del noveno episodio para vencer 7-3 a los Petroleros de Peñuelas con tres remolcadas de Alcides Martínez.

En el Sur, los Poetas de Juana Díaz superaron 3-2 sobre los Peces Voladores de Salinas con dos carreras impulsadas de Jadiel Sánchez.

En otro resultado, los Maratonistas de Coamo derrotaron 17-8 a los Brujos de Guayama con cuatro carreras remolcadas de Jonathan García.

En el Sureste, los Azucareros de Yabucoa superaron 5-1 a los Grises de Humacao con seis entradas de Noel Pinto y un cuadrangular de Kevin Santa.

También, los Jueyeros de Maunabo dominaron 4-3 a los Leones de Patillas con ramillete de cuatro carreras en el séptimo capítulo. Jomar Huertas fue el lanzador ganador con ocho entradas y John Reyes consiguió los últimos dos outs del encuentro con las bases llenas para apuntarse el salvamento.

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