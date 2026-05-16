Pistons vuelven a sacar cría y obligan un séptimo juego contra los Cavaliers

Cleveland - Cade Cunningham anotó 21 puntos y los Pistons de Detroit doblegaron el viernes 115-94 a los Cavaliers de Cleveland para obligar a un séptimo encuentro en su serie de segunda ronda de los playoffs en la Conferencia Este.

Los Pistons, primeros preclasificados, dominaron la segunda mitad y serán anfitriones del encuentro definitivo, que se llevará a cabo el domingo.

“Va a ser un ambiente divertido para nosotros y estamos emocionados de volver a casa” , dijo Cunningham.

La victoria de los Pistons por 21 puntos igualó un récord de playoffs de la NBA de 66 años de antigüedad con el mayor triunfo como visitante en un sexto partido por parte de un equipo que perdía 3-2 en una serie.

Los Hawks de San Luis vencieron a los Lakers de Minneapolis 117-96 en las finales de la División Oeste de 1960 .

PUBLICIDAD

Jalen Duren aportó 15 puntos y 11 rebotes, mientras que Daniss Jenkins también anotó 15 tantos por los Pistons, que han ganado cuatro partidos en que han estado en riesgo de eliminación en estos playoffs.

Estaban abajo 3-1 ante Orlando antes de ganar los últimos tres para avanzar y superar la primera ronda.

“Hicimos lo que había que hacer. Cuando estamos en nuestro mejor nivel, es la defensa y la dureza física lo que nos va a sostener”, dijo el entrenador J.B. Bickerstaff. “Me complació que se nos permitiera jugar nuestro estilo de baloncesto esta noche, donde podemos ser físicamente duros y usar las manos de manera legal, y simplemente dificultarle las cosas a la gente”.

Cunningham encestó cinco triples por los Pistons, quienes acertaron 16 de 36 desde más allá del arco, empatado con su mayor cifra en estos playoffs . Duncan Robinson, quien se perdió el quinto partido el miércoles por una lesión lumbar, metió cuatro triples y sumó 14 puntos desde la banca.

Paul Reed también añadió 17 unidades, y los suplentes de Detroit superaron a los de Cleveland por 48-19.

“Ha sido un esfuerzo colectivo. Necesitábamos cada parte de ello. Gran victoria de equipo”, dijo Cunningham.

James Harden anotó 23 puntos por Cleveland, que sufrió su primera derrota en casa en estos playoffs. Donovan Mitchell y Evan Mobley anotaron 18 cada uno.

“Nunca realmente lo llevamos a ese segundo nivel. Y necesitamos llegar a ese tercer y cuarto nivel. Nunca hubo un flujo constante en ninguno de los dos lados de la cancha, lo cual es frustrante”, dijo Harden.

PUBLICIDAD

Detroit impuso su voluntad en los rebotes ofensivos y aprovechó las pérdidas de balón de Cleveland. Los Pistons convirtieron 13 rebotes ofensivos en 20 puntos. Los Cavaliers cometieron 20 pérdidas, que derivaron en 28 puntos para Detroit.

Los Pistons ganaban 54-41 al descanso y comenzaron la segunda mitad con una racha de 12-2. Los Cavaliers reaccionaron para acercarse 74-68 antes de que Detroit sentenciara el duelo con un parcial de 13-2.

Mobley falló una volcada y Marcus Sasser recorrió toda la cancha para anotar una bandeja sobre la bocina y darle a Detroit una ventaja de 84-70 al final del tercer cuarto.