Muere Jason Collins, pionero LGBTQ+ de la NBA

Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay en la NBA y quien posteriormente se convirtió en un pionero de la inclusión y embajador de la liga, falleció tras una batalla de ocho meses contra una forma agresiva de tumor cerebral, anunció su familia el martes.

Collins jugó durante 13 temporadas en la NBA con seis franquicias distintas. Reveló públicamente que era gay en 2013, un anuncio que llegó hacia el final de su carrera como jugador.

Collins había sido diagnosticado con glioblastoma en etapa 4, una enfermedad con una tasa de supervivencia extremadamente baja. Tenía 47 años.

“Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos los que lo conocieron y para quienes lo admiraban desde lejos”, expresó la familia Collins en un comunicado divulgado a través de la NBA.

“Estamos agradecidos por las muestras de amor y oraciones durante los pasados ocho meses y por el excepcional cuidado médico que Jason recibió de sus doctores y enfermeras. Nuestra familia lo extrañará profundamente”.

PUBLICIDAD

Apenas la semana pasada, Collins recibió el premio inaugural Bill Walton Global Champion Award durante la cumbre Green Sports Alliance Summit. Estaba demasiado enfermo para asistir y su hermano gemelo, el también exjugador de la NBA Jarron Collins, aceptó el reconocimiento en su nombre.

“Le dije esto a mi hermano antes de venir aquí: es el hombre más valiente y fuerte que he conocido”, dijo Jarron Collins al recibir el premio.

Jason Collins promedió 3.6 puntos y 3.7 rebotes durante su carrera. Ayudó a los Nets de Nueva Jersey a alcanzar dos Finales de la NBA y en su mejor temporada promedió 6.4 puntos y 6.1 rebotes con el equipo en la campaña 2004-05.

Jason Collins recibió el premio inaugural Bill Walton Global Champion Award durante la cumbre Green Sports Alliance Summit. (Jonathan Bachman)

“El impacto y la influencia de Jason Collins trascendieron mucho más allá del baloncesto, ya que ayudó a hacer de la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva en general espacios más inclusivos y acogedores para las futuras generaciones”, expresó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

“Ejemplificó un liderazgo y profesionalismo extraordinarios durante sus 13 años de carrera en la NBA y en su dedicado trabajo como embajador de NBA Cares. Jason será recordado no solo por romper barreras, sino también por la bondad y humanidad que definieron su vida y tocaron a tantas personas.

“En nombre de la NBA, envío mis más sinceras condolencias al esposo de Jason, Brunson, y a su familia, amigos y colegas en nuestras ligas”.

Jason Collins reveló públicamente su orientación sexual en un relato en primera persona publicado por Sports Illustrated en abril de 2013. En ese momento era agente libre, dijo que deseaba seguir jugando y posteriormente disputó 22 partidos con Brooklyn en la temporada siguiente.

PUBLICIDAD

“Si hubiera dependido de mí, alguien más ya habría hecho esto”, escribió entonces. “Nadie lo había hecho, y por eso estoy levantando la mano”.

Su decisión fue ampliamente elogiada, con figuras como Kobe Bryant manifestando rápidamente su apoyo. Incluso recibió respaldo desde la Casa Blanca y del expresidente Bill Clinton, cuya hija Chelsea estudió en Stanford junto a Collins. En Stanford, Collins compartió habitación con Joe Kennedy III, quien representó a Massachusetts en el Congreso durante ocho años.

En el artículo para Sports Illustrated, Collins escribió que comprendió que necesitaba hacer pública su orientación sexual cuando Kennedy participó en la marcha del orgullo gay de Boston en 2012, algo que él mismo no pudo hacer entonces.

Hasta ese momento, Collins había mantenido en privado sus opiniones sobre los derechos LGBTQ+. Utilizó el número 98 durante la mayor parte de sus últimas etapas con Boston, Washington y Brooklyn, como referencia al año en que Matthew Shepard, un estudiante universitario gay de Wyoming, fue asesinado. También utilizó el número 46 en un partido con los Nets, debido a que era el único uniforme disponible cuando firmó con el equipo.

Collins encestó casi el 61% de sus tiros durante su carrera universitaria en Stanford, cifra que todavía representa un récord de la institución. Fue seleccionado como mención honorífica para el equipo All-America de The Associated Press en 2001, pocos meses antes de que los Rockets de Houston lo eligieran con el turno número 18 del draft de la NBA de ese año.

“Es un día triste para todos los relacionados con el baloncesto de Stanford perder a una de las grandes figuras del programa”, expresó el exdirigente de Stanford, Mike Montgomery.