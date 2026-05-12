Entre caballos y pétalos de rosas: José Luis e Irad Ortiz reciben homenaje de pueblo en Trujillo Alto

Trujillo Alto - “Como cuando Tito (Trinidad) ganaba”.

Así describió el jinete José Luis Ortiz la cabalgata por Trujillo Alto con la que él y su hermano Irad fueron recibidos este martes, luego de la gesta que consiguieron hace más de una semana en el Kentucky Derby.

José Luis superó dramáticamente en la meta a su hermano para ganar el Derby por primera vez en su carrera con el ejemplar Golden Tempo.

En el barrio La Gloria de este municipio, la celebración ciertamente recordó aquellas llegadas multitudinarias del excampeón mundial de boxeo tras sus peleas.

Cientos de caballos siguieron a José Luis y a su esposa Taylor —también de sangre hípica—, quienes montaron ejemplares albinos y tranquilos mientras ascendían desde las partes bajas de Trujillo Alto hacia la zona rural del municipio.

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José Luis pudo haber elegido transportarse en auto. Después de todo, este sábado tiene otra importante cita en la segunda pata de la Triple Corona estadounidense, el Preakness Stakes, carrera que podría elevar aún más su legado.

Pero eligió montar a caballo.

“A mí me gusta esto”, dijo el jinete.

“Soy del campo”, expresó con orgullo.

La cabalgata salió en la tarde del martes desde el Parque Ecuestre y Familiar, ubicado en la entrada del pueblo de Trujillo Alto, y avanzó por los campos del municipio, donde decenas de personas —las que no iban montadas— se apostaron a orillas de la carretera PR-181 para ver pasar a su jinete orgullo.

En una de las paradas, una ciudadana aprovechó para lanzarle rosas rojas a José Luis, quien las atrapó y luego las tiró al aire, tal como hizo el pasado 3 de mayo al conquistar el Kentucky Derby, también conocido como “La Carrera de las Rosas”.

La primera parada oficial de la cabalgata, organizada por Rey Charlie con apoyo de la Policía de Tránsito, fue en el puente del barrio Dos Bocas, en la PR-181. Allí, los hermanos Ortiz tomaron asiento en un negocio ubicado a la orilla del río Dos Bocas.

Irad participó junto a su esposa Melissa desde uno de los camiones de transporte que escoltaban el mar de caballos del pueblo, que parecía multiplicarse mientras la caravana ascendía y la carretera se hacía más estrecha.

Irad: “Es increíble”

Desde el aire —pues los Ortiz llegaron en helicóptero a Trujillo Alto—, Irad pudo observar la multitud de personas y caballos que aguardaban por ellos.

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“Es increíble la cantidad de gente que se dio cita para pasarla bien con nosotros. Somos de aquí, ¿tú me entiendes? Estamos agradecidos con todo el mundo“, dijo Irad.

Los hermanos representan a Puerto Rico en las ‘grandes ligas’ del hipismo estadounidense. Entre ambos han ganado seis veces el premio Eclipse y se combinan para cinco victorias en carreras de la Triple Corona, incluido el Kentucky Derby.

De hecho, un equipo de la cadena NBC acompañó a los Ortiz durante esta celebración para documentarla y posiblemente incluir imágenes en su transmisión del Preakness Stakes este sábado.

1 / 12 | En imágenes: los hermanos Ortiz son protagonistas de una jornada histórica en el Derby. José Luis Ortiz besa el trofeo luego de ganar la carrera en el Hipódromo Churchill Downs. - Abbie Parr 1 / 12 En imágenes: los hermanos Ortiz son protagonistas de una jornada histórica en el Derby José Luis Ortiz besa el trofeo luego de ganar la carrera en el Hipódromo Churchill Downs. Abbie Parr Compartir

Tampoco quiso perderse la fiesta, Juan Carlos Díaz, líder entre los jinetes en Puerto Rico, quien se unió a la cabalgata montando a caballo, como acostumbra hacerlo tanto en la pista como en el campo.

También participaron los jinetes Edwin Maldonado y Axel Concepción, así como el entrenador Víctor García Orozco.

“Soy entrenador de caballos, tengo caballos en Camarero y soy de Trujillo Alto. Tenía que estar aquí con los muchachos”, dijo García Orozco.

Y es que la fiesta no podía celebrarse de otra manera que no fuera a caballo.

“Ellos se han esmerado y luchado por eso. Hacían otros deportes, como pelota y baloncesto. Pero su abuelo fue jinete, tremendo jinete, y ellos son tremendos jinetes. Qué mejor que celebrarlo con su pueblo a caballo”, dijo el vecino de La Gloria, Manuel O’Farrill.

Los Ortiz estuvieron previamente en La Fortaleza junto a la gobernadora Jenniffer Colón y también visitaron el Capitolio antes de comenzar la cabalgata. Desde allí fue que viajaron en helicóptero hasta Trujillo Alto.

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Fue un bien encuentro con la clase política, dijo Irad, quien explicó que aprovechó la ocasión para abogar por más apoyo a la hípica puertorriqueña, deporte que les permitió desarrollarse hasta convertirse en las estrellas que son hoy en Estados Unidos y en ídolos de Trujillo Alto y Puerto Rico.

“Dijo que va a tratar de estar de cerca, tratando de hacer lo que hay que hacer para apoyar el hipismo, que es lo que estamos buscando”, dijo el egresado de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón.

Temprano en la noche, tras dos horas de cabalgata cuesta arriba y una parada en el camino para refrescar tanto a los jinetes como a los caballos, la caravana llegó al barrio La Gloria, lugar que vio nacer y crecer a los “nenes” Ortiz.