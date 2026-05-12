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¿Quién es Jaylon Carlies, el padre de la hija de Jasmine Camacho-Quinn?

Del atletismo escolar a la NFL: conoce la historia del atleta que conquistó el corazón de la medallista olímpica boricua

12 de mayo de 2026 - 1:57 PM

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Jasmine Camacho-Quinn posa junto al padre de su hija, el jugador de los Indianapolis Colts, Jaylon Carlies. (Jasmine Camacho-Quinn / Instagram)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La doble medallista olímpica Jasmine Camacho-Quinn sorprendió esta semana al anunciar que se convertirá en madre, por lo que estaría fuera de las pistas por un tiempo aún no definido, mientras se enfoca en esta nueva etapa de su vida personal.

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La corredora hizo el anuncio el domingo en sus redes sociales, donde su progenitora María Camacho-Quinn confirmó que la atleta tendrá una niña.

El padre de la criatura es Jaylon Carlies, un jugador de football americano de 24 años que se desempeña en la posición de linebacker en la NFL.

Carlies fue seleccionado en el turno número 151 (quinta ronda) en el sorteo de novatos de 2024 por los Colts de Indianápolis, equipo con el que actualmente juega.

De 6′3″ de estatura y oriundo de Orlando, Florida, disputó 10 partidos en su temporada de novato, de los cuales jugó seis de titular. Luego, en la temporada 2025, vio acción en apenas tres partidos, después de pasar la mayor parte de la campaña en la lista de reservas de jugadores lesionados.

Previo a su llegada a la Universidad de Missouri (Mizzou) a nivel colegial, Carlies era considerado un prospecto de tres estrellas por los principales servicios de reclutamiento deportivo de Estados Unidos.

Durante su etapa en West Orange High School dejó huella al establecer el récord de más yardas recibidas en un solo partido en la historia de la institución. Además, también sobresalió en el atletismo, formando parte del equipo de relevo 4x100 metros, según distintos reportes.

Con los Tigers de Missouri jugó entre 2020 y 2023, consolidándose como una pieza importante de la defensa. En su temporada senior lideró al equipo en ‘tackles’ con 64, demostrando su versatilidad y capacidad para impactar el juego.

Camacho-Quinn originalmente se había comprometido en agosto de 2024 con el también olímpico Donald Scott.

Robert Quinn, hermano de la vallista olímpica puertorriqueña, fue una figura destacada en la NFL, donde obtuvo tres selecciones al Pro Bowl y una designación All-Pro. Militó en cinco equipos, brillando especialmente con los entonces Rams de San Luis (hoy Los Ángeles) y los Bears de Chicago. Fue nombrado Jugador Defensivo del Año por la Asociación de Escritores de Football Profesional en 2013.

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