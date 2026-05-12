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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los hermanos Ortiz y otros dos jinetes puertorriqueños tendrán montas en el Preakness

Jaime Torres y John Velázquez también estarán activos este sábado en la segunda pata de la Triple Corona estadounidense

12 de mayo de 2026 - 12:30 PM

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José Luis Ortiz, a la izquierda, e Irad Ortiz Jr. montarán a los ejemplares Chip Honcho y Talkin, respectivamente. (George Walker IV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

José Luis Ortiz, Irad Ortiz Jr., Jaime Torres y John Velázquez tendrán montas este sábado en el Preakness Stakes, luego de que se oficializaran los puestos de salida para la carrera que representa la segunda pata de la Triple Corona estadounidense.

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José Luis Ortiz, Velázquez y Torres se han combinado para ganar tres de los últimos cuatro Preakness.

Jose Luis viene de ganar la primera pata en el Kentucky Derby a bordo de Golden Tempo, que no correrá en el Preakness.

José Luis sí montará a Chip Honcho, que es un candidato 5-1.

Chip Honcho partirá desde el puesto seis en un grupo de 14 potros que competirán en esta edición del Preakness Stakes en el Hipódromo Laurel Park.

El favorito al momento es Iron Honor (9-2), que será montado por el francés y vigente ganador del Premio Eclipse, Flavien Prat.

José Luis ganó el Preakness de 2022 a bordo de Early Voting.

Por su parte, Irad Ortiz montará a Talkin, un potro que debutó ganando en su campaña de dos años en 2025 y que ha figurado en la pizarra en sus últimas dos salidas, ambas en carreras clásicas de grado.

Talkin saldrá desde el puesto cinco, justo por dentro de Chip Honcho y su hermano José Luis.

Irad buscará su primera victoria en el Preakness Stakes.

Torres también tendrá monta sobre otro ejemplar cotizado 5-1: Incredibolt, el mismo caballo que condujo en el Kentucky Derby de hace dos semanas. Incredibolt terminó sexto en esa prueba.

Ahora, Incredibolt partirá desde el puesto 12. Torres ganó el Preakness de 2024 con Seize the Gray.

Mientras, Velázquez estará a bordo de Corona de Oro, que figura entre los menos favorecidos con línea de 30-1.

Velázquez conquistó el Preakness de 2023 con National Treasure.

Tags
José Luis OrtizIrad OrtizJohn Velázquez
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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