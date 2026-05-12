San Germán consigue su tercera victoria en línea en el BSN

Los Atléticos de San Germán consiguieron el lunes su tercera victoria consecutiva luego de una racha perdedora que fue precisamente de tres derrotas al hilo, al imponerse 108-87 sobre los Osos de Manatí en el único partido de la tanda en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

San Germán mejoró su marca a 13-6, acercándose a medio juego del primer lugar en la Conferencia B.

Los Atléticos marcaron el ritmo desde el inicio, dominando el primer parcial 30-13. La ofensiva de los locales continuó fluyendo en el segundo periodo y los equipos se fueron al descanso con amplia ventaja de 59-30 para San Germán.

Aunque los Osos reaccionaron en la segunda mitad y ganaron ambos parciales, la ventaja de los primeros 20 minutos de los Atléticos fue decisiva.

San Germán dominó además los rebotes 45-35 y encestó 13 triples.

Antonio Gordon lideró a los Atléticos con 28 puntos y seis rebotes. Nick Perkins añadió 14 puntos, mientras Montrezl Harrell y Alex Hamilton aportaron 13 unidades cada uno.

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Por los Osos, Kristian Doolittle fue el mejor con 22 puntos y seis rebotes. Tyquan Rolón sumó 18 tantos.