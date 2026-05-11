Sacudida en Santurce: fuera Nelson Colón y Malik Beasley

En medio de una racha de tres derrotas consecutivas y con los Cangrejeros de Santurce en el sótano de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el dirigente Nelson Colón anunció este lunes su salida del equipo mediante una carta difundida públicamente.

También el lunes, los Cangrejeros anunciaron la desvinculación del estelar refuerzo Malik Beasley, quien anotó apenas tres puntos en 13:53 minutos de acción el domingo en la derrota, 82-80, ante los Vaqueros de Bayamón.

Beasley llegó al BSN con cartel de estrella. Se despide con registros de 18.4 tantos, 4.2 rebotes y 1.8 asistencias por cotejo.

El equipo jugará este martes ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas (9-7). Sin embargo, la gerencia no había informado, hasta horas de la tarde del lunes, quién sustituirá a Colón en el cargo. Registran marca de 6-11.

La administración del conjunto crustáceo indicó que la salida de Colón se dio por “mutuo acuerdo”. En su mensaje de despedida, el ponceño expresó que había llegado el momento de partir de Santurce.

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“Mi formación me enseñó a no abandonar, pero la madurez nos dicta que hay momentos para luchar y otros para actuar con inteligencia”, manifestó Colón.

“Me marcho agradecido por el cariño. Esta es una franquicia que merece reencontrarse con el éxito”, agregó el cuatro veces campeón de la liga.

El técnico, igualmente, agradeció a la fanaticada y a la administración de los Cangrejeros por el respaldo recibido durante su etapa con la organización.

Por su parte, el combinado santurcino agradeció a Colón mediante un comunicado.

El exjugador de la NBA Malik Beasley no cumplió con las expectativas del equipo. (Cangrejeros )

“Agradecemos profundamente su profesionalismo, compromiso y liderazgo durante su tiempo al frente de la franquicia. Su aportación fue parte importante del desarrollo competitivo y de la cultura de nuestro equipo”.