Subriel Matías peleó enfermo antes de perder el título ante Dalton Smith

Subriel Matías subió al ring la noche en que perdió su campeonato superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Dalton Smith afectado físicamente por un malestar estomacal que provocó que vomitara durante toda la víspera del combate, reveló su promotor Juan Orengo, quien aseguró que incluso contempló suspender la pelea.

Orengo sostuvo que el púgil puertorriqueño insistió en pelear pese a no encontrarse en condiciones óptimas, situación que, a su juicio, influyó en el desempeño que culminó con una derrota por nocaut técnico ante el británico.

“Matías tuvo un viernes bien malo, vomitando. Se la pasó vomitando toda la noche. Yo iba a suspender la pelea, pero él no me lo permitió”, expresó Orengo.

El promotor aseguró que Matías subió al ring sin la fortaleza física acostumbrada, aunque destacó la determinación del peleador de mantenerse en el combate pese a las complicaciones.

“No tenía fuerza. Mucho hizo el peleador. Personalmente yo quería parar eso, pero él no me dejó”, añadió.

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Aun así, Orengo indicó que acepta el resultado y puso en duda que el equipo de Smith tenga interés en conceder una revancha al excampeón puertorriqueño.

Smith se impuso por nocaut técnico ante Matías, quien hacía su primera defensa del cinturón de las 140 libras del CMB el 10 de enero en una pelea celebrada en el Barclays Center, en Brooklyn, Nueva York.

El europeo derribó al fajardeño en el quinto asalto con una combinación de tres derechazos consecutivos. Matías, quien sufrió la primera caída de su carrera profesional, logró ponerse de pie tambaleándose durante el conteo del referí Ricky González, pero el oficial decidió detener el combate cuando restaban 2:24 minutos del asalto.

1 / 8 | En imágenes: la derrota por nocaut de Subriel Matías ante Dalton Smith. Dalton Smith le propina un derechazo a Subriel Matías que sentenció el combate a su favor. - Matchroom Boxing 1 / 8 En imágenes: la derrota por nocaut de Subriel Matías ante Dalton Smith Dalton Smith le propina un derechazo a Subriel Matías que sentenció el combate a su favor. Matchroom Boxing Compartir

Smith tenía previsto defender el título ante el excampeón Alberto Puello el 6 de junio, pero el combate fue cancelado luego de que el monarca sufriera una lesión mientras entrenaba.

Orengo explicó que, aparentemente, algo que Matías comió fuera de la dieta preparada por su cocinero le provocó el malestar estomacal, situación que decidieron no hacer pública en ese momento.

¿Subirá a las 147 libras?

Orengo aseguró que el equipo de trabajo se mantiene abierta la posibilidad de que Matías continúe en las 140 libras como subir a las 147, dependiendo de las oportunidades que surjan en los próximos meses.

Subriel Matías tiene récord de 23-3, 22 KO's. (alexis.cedeno)

“Si surge una oportunidad en 140 nuevamente, se puede aprovechar, como también se puede en las 147 libras”, expresó el promotor.

“Ya el puede pelear en las 147. Él lleva muchos años en las 140, desde que estamos juntos. Si el cuerpo le pide subir, lo hacemos”, reiteró el promotor.

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Ante la pregunta de si ya habían comenzado negociaciones con algún peleador, señaló que no y dijo que cuando tuviera algo llamaría al CMB. Recordó que Matías está número cuatro en las 140 libras.

En cuanto a la fecha en la que entiende que podría regresar, mencionó finales de julio, cuando ya habría concluido la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), lo que permitiría disponer de las canchas para montar el evento.

“Me gustaría que fuera en Puerto Rico. Si no se trabaja para hacerla en Estados Unidos”, expresó.