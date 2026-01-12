Opinión
prima:Derrota y gradas a medio llenar: ¿qué es lo próximo para Subriel Matías?

El fajardeño evalúa su futuro tras el nocaut ante Dalton Smith y una cartelera con baja asistencia en Brooklyn

12 de enero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dalton Smith le propina un derechazo a Subriel Matías que sentenció el combate a su favor. Subriel Matías va cayendo lentamente a la lona tras recibir el fulminante golpe. Dalton Smith observa el cinturón en su camerino después del combate.
1 / 8 | Derrota y gradas a medio llenar: ¿qué es lo próximo para Subriel Matías? . Dalton Smith le propina un derechazo a Subriel Matías que sentenció el combate a su favor. - Matchroom Boxing
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El recién destronado peleador fajardeño Subriel Matías está de regreso en Puerto Rico para iniciar un periodo de reposo del boxeo antes de tomar una decisión sobre su futuro, dijo a El Nuevo Día su promotor Juan Orengo.

