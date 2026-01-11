“Fue mal parado”: Subriel Matías acepta la derrota, pero cuestiona la detención

Aunque aceptó la derrota y la pérdida del título de las 140 libras el sábado en Nueva York, el puertorriqueño Subriel Matías entendió que su combate ante el ahora monarca Dalton Smith fue detenido de manera prematura.

El púgil fajardeño (23-3, 22 KO’s) cayó por nocaut técnico ante el británico Smith (19-0, 14 KO’s) en el quinto asalto, en lo que fue su primera defensa del título superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En declaraciones publicadas en un video, el boricua hizo señalamientos encontrados: por un lado, aseguró que no le permitieron continuar el combate a pesar de sentirse en condiciones de hacerlo; por otro, aceptó el revés, aunque consideró que no se le brindó una oportunidad justa para finalizar la pelea.

“Gente, ¿qué les digo? Lo que nunca pensé que iba a pasar: que me dieran un nocaut en mi carrera”, reconoció el ahora dos veces excampeón mundial en las redes sociales.

“Y por primera vez me dieron un ‘No más, Matías’. ¡Eah! Sí. Lo que yo estaba acostumbrado a hacer”, añadió el noqueador, quien había ganado 22 de sus 23 victorias por la vía rápida.

“Pero pienso que fue mal parado. Hubiera preferido, como en otros casos, que me dejaran hasta que me ‘mataran’. Pero así es el boxeo. Hay un referí y él hizo el trabajo que, según él, entendía que debía hacer”, señaló.

Con la derrota, Matías perdió por segunda vez un título mundial.

El puertorriqueño también hizo expresiones realistas, fieles a su estilo frontal dentro y fuera del ring. Pareció superar emocionalmente el revés y dejó claro que su carrera continúa.

Dalton Smith le propina un derechazo a Subriel Matías. (Matchroom Boxing)

En el mismo video en el que hizo las expresiones anteriores, se escucha a alguien detrás de él decir: “Seguimos siendo campeón”, a lo que Matías corrige de inmediato al decir: “Excampeón”.

“¿Qué les digo? Gracias a todos por el apoyo, incluidos los que se ríen y los que me apoyan. Bendiciones. Estamos activos”, dijo previo a la corrección.

“No, no. Excampeón”, corrigió, dando una mirada de reojo a la persona que hizo el comentario. “Estamos activos. Bendiciones para todos”, repitió.

Fallos en su defensa

Matías fue alcanzado por dos derechas que prepararon la escena para el nocaut. La primera le cruzó la barbilla y lo hizo trastabillar. La segunda fue similar y provocó que retrocediera por un instante antes de volver a asumir postura de combate.

Dalton esperó a Matías y, a la primera oportunidad, conectó otra derecha, esta vez sobre la oreja izquierda del boricua, quien cayó a la lona tras el golpe.

Ya en la lona, Matías sacudió la cabeza, como tratando de despejarse, y se incorporó con cierta dificultad. Una vez de pie, pareció estar balanceado sobre ambas piernas, pero el referí no le dio oportunidad de continuar y detuvo el combate, provocando una reacción física del boricua en desacuerdo con la decisión.

Previo al nocaut, el referí había estado bastante activo con ambos púgiles, llamándoles la atención por agarres y otras infracciones, aunque nunca los penalizó.

Fue un combate corto, pero rudo, al estilo de “a leña viva”. Dalton tomó la iniciativa en los ataques, mientras que Matías contraatacó cuando Dalton se metía en el cuerpo a cuerpo.

Dalton pareció ganar los primeros dos asaltos y Matías el tercero, en el que ambos púgiles ya estaban enfrascados en un “toma y dame”. El cuarto asalto, igualmente, pareció favorecer a Dalton. Matías iba ganando el quinto cuando llegaron las derechas de Dalton que iniciaron el desenlace del combate.

Otros resultados

En la pelea semiestelar, el dos veces campeón Emmanuel “Manny” Rodríguez derrotó por decisión unánime al azteca Fernando Díaz.

Los jueces vieron la pelea 97-92, 99-90 y 99-90 a favor del vegabajeño, con marca de 23-3 y 13 KO’s.

Rodríguez derribó a Díaz en el primer asalto con una zurda al rostro para comandar la reyerta en las 118 libras.

En los combates preliminares, el bayamonés Jeyvier Cintrón acabó con el mexicano Víctor Sandoval (38-6, 24 KO’s) con un nocaut técnico en el primer asalto para mejorar a 14-1 con seis anestesiados.

En tanto, el arecibeño Néstor Bravo (24-1, 17 KO’s), por su parte, fulminó a Pedro Campa (37-5-1, 25 KO’s ) con un impresionante gancho de izquierda en el segundo episodio.