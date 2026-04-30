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Cinco boricuas competirán en el Kentucky Oaks en Churchill Downs

La carrera está programada para las 8:00 p.m. de este viernes y repartirá premios por $1.5 millones

30 de abril de 2026 - 6:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El trujillano, de 24 años, sufrió una cirugía en la rodilla izquierda en diciembre y ya regresó a montar. (Archivo/AP)
El jinete boricua José Luis Ortiz competirá este viernes en busca de su segundo Kentucky Oaks, la versión para hembras del Kentucky Derby.
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Además del Kentucky Derby, el clásico Kentucky Oaks también contará con una destacada participación de jinetes puertorriqueños. El Oaks se correrá este viernes en el hipódromo Churchill Downs.

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Cinco jinetes boricuas tienen montas en la prueba, incluido el destacado Irad Ortiz Jr., quien irá sobre la favorita Zany.

Otro de los jinetes es José Luis Ortiz, quien montará a la candidata Always Runner. Ortiz busca su segunda victoria en el Kentucky Oaks, luego de imponerse en la edición de 2019 con Serengeti Empress.

Además de José Luis Ortiz, otros jinetes puertorriqueños que han ganado el Oaks son los miembros del Salón de la Fama Ángel “Junior” Cordero Jr., con triunfos en 1984 y 1989, y John Velázquez, ganador en 2005 y 2021.

Un total de 17 ejemplares competirán en la prueba, a una distancia de 1 1/8 millas. La carrera está programada para las 8:00 p.m. y repartirá premios por $1.5 millones.

Cristian Torres, Jaime Torres y Ramón Vázquez son los otros jinetes boricuas con montas en el Oaks. (Cristian) Torres perdió hace dos días su monta en el Derby luego de que su caballo, Silent Tactics, fuera retirado.

Torres ahora montará a Search Party, mientras que Vázquez irá sobre Pashmina. Por su parte, (Jaime) Torres estará sobre Nycon. Estas tres potrancas no son consideradas entre las principales candidatas a ganar el Oaks.

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KentuckyIrad OrtizJosé Luis OrtizHipismo puertorriqueñoHipismo
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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