Cinco boricuas competirán en el Kentucky Oaks en Churchill Downs

Además del Kentucky Derby, el clásico Kentucky Oaks también contará con una destacada participación de jinetes puertorriqueños. El Oaks se correrá este viernes en el hipódromo Churchill Downs.

Cinco jinetes boricuas tienen montas en la prueba, incluido el destacado Irad Ortiz Jr., quien irá sobre la favorita Zany.

Otro de los jinetes es José Luis Ortiz, quien montará a la candidata Always Runner. Ortiz busca su segunda victoria en el Kentucky Oaks, luego de imponerse en la edición de 2019 con Serengeti Empress.

Además de José Luis Ortiz, otros jinetes puertorriqueños que han ganado el Oaks son los miembros del Salón de la Fama Ángel “Junior” Cordero Jr., con triunfos en 1984 y 1989, y John Velázquez, ganador en 2005 y 2021.

Un total de 17 ejemplares competirán en la prueba, a una distancia de 1 1/8 millas. La carrera está programada para las 8:00 p.m. y repartirá premios por $1.5 millones.

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Cristian Torres, Jaime Torres y Ramón Vázquez son los otros jinetes boricuas con montas en el Oaks. (Cristian) Torres perdió hace dos días su monta en el Derby luego de que su caballo, Silent Tactics, fuera retirado.