El Derby Puertorriqueño abrirá la Triple Corona con 12 ejemplares en competencia

La Triple Corona del hipismo puertorriqueño iniciará el primer domingo de mayo con el Clásico Derby Puertorriqueño, para el cual fueron inscritos una docena de potros nativos de tres años.

Las carreras de la Triple Corona sirven de ruta hacia el Clásico del Caribe, que este año regresa al Hipódromo Camarero.

El Derby Puertorriqueño se correrá el domingo, 3 de mayo, a una distancia de 1 1/6 de milla.

La Triple Corona tuvo en 2025 al triplecoronado Carismático.

La edición 2026 del Derby Puertorriqueño arrancará con dos notables ausencias: El Cura, campeón dosañero de 2025, y Ayani, invicto en dos presentaciones como tresañero en 2026.

El Establo Sonata presentará a tres de los 12 potros inscritos: Gran Porte, Propósito y Demoledor.

Gran Porte tiene una victoria y dos segundos lugares en 2026.

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Mientras, Rey Melchor llega al Derby con tres victorias en cuatro presentaciones en 2026 para el Establo ERV Enterprices. Ha ganado en pruebas a distancia de una milla.

El Equivocado ha ganado sus dos salidas previas al Derby, ambas en distancias cortas. El ejemplar pertenece al establo Edwin Ramos Stud.

También figura Danzarín, del establo Cinco Hermanos, con una victoria y un segundo lugar en cuatro presentaciones como tresañero.

Entre los más experimentados está Cobrando, con siete salidas, seis de ellas como dosañero en 2025, cuando logró una victoria, dos segundos lugares y dos terceros. Pertenece al establo Ma-De-Co.

Modest Little Boy llega con consistencia, tras finalizar en la pizarra en sus tres presentaciones: un primer lugar, un segundo y un tercero. Representa al establo Solivan Racing y es entrenado por Jason Lisboa.