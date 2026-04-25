Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Derby Puertorriqueño abrirá la Triple Corona con 12 ejemplares en competencia

La edición de este año se correrá el 3 de mayo en Camarero y contará con las notables ausencias de El Cura y Ayani

25 de abril de 2026 - 5:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Derby Puertorriqueño se correrá a una distancia de 1 1/6 de milla. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Triple Corona del hipismo puertorriqueño iniciará el primer domingo de mayo con el Clásico Derby Puertorriqueño, para el cual fueron inscritos una docena de potros nativos de tres años.

RELACIONADAS

Las carreras de la Triple Corona sirven de ruta hacia el Clásico del Caribe, que este año regresa al Hipódromo Camarero.

El Derby Puertorriqueño se correrá el domingo, 3 de mayo, a una distancia de 1 1/6 de milla.

La Triple Corona tuvo en 2025 al triplecoronado Carismático.

La edición 2026 del Derby Puertorriqueño arrancará con dos notables ausencias: El Cura, campeón dosañero de 2025, y Ayani, invicto en dos presentaciones como tresañero en 2026.

El Establo Sonata presentará a tres de los 12 potros inscritos: Gran Porte, Propósito y Demoledor.

Gran Porte tiene una victoria y dos segundos lugares en 2026.

Mientras, Rey Melchor llega al Derby con tres victorias en cuatro presentaciones en 2026 para el Establo ERV Enterprices. Ha ganado en pruebas a distancia de una milla.

El Equivocado ha ganado sus dos salidas previas al Derby, ambas en distancias cortas. El ejemplar pertenece al establo Edwin Ramos Stud.

También figura Danzarín, del establo Cinco Hermanos, con una victoria y un segundo lugar en cuatro presentaciones como tresañero.

Entre los más experimentados está Cobrando, con siete salidas, seis de ellas como dosañero en 2025, cuando logró una victoria, dos segundos lugares y dos terceros. Pertenece al establo Ma-De-Co.

Modest Little Boy llega con consistencia, tras finalizar en la pizarra en sus tres presentaciones: un primer lugar, un segundo y un tercero. Representa al establo Solivan Racing y es entrenado por Jason Lisboa.

Don Octavio, Bateador, Campesino y El Beato completan la inscripción para la carrera, que repartirá premios por $66,000.

Tags
Hipódromo CamareroHipismo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: