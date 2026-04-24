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KC Concepción, de raíces boricuas, supera el miedo a la tartamudez y es seleccionado en el sorteo de la NFL

El ‘wide receiver’ fue reclamado en el turno 24 de la ronda inicial por los Browns de Cleveland

24 de abril de 2026 - 5:51 PM

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KC Concepción, con la camiseta de los Browns durante su presentación del equipo el viernes, posa junto a su padre Kevin, al centro, su madre Aerial, y su novia Lemyah Hylton (derecha). (Phil Long)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Desde meses antes del sorteo de novatos de la NFL, el ‘wide receiver’ puertorriqueño KC Concepción demostró públicamente que está preparado para cuando empiece la presión mediática al convertirse en jugador de football profesional.

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No lo enseñó precisamente con su juego. Eso lo dejó claro antes, desde 2025, con su rendimiento en la NCAA con los Aggies de Texas A&M.

Pero en marzo varios medios de Estados Unidos reportaron la historia de superación del jugador de 20 años, nacido en Charlotte, Carolina del Norte.

El receptor de 5′11″ y 190 libras fue seleccionado el jueves en la primera ronda del sorteo, en el turno 24 por los Browns de Cleveland, quienes tuvieron dos ‘picks’ en esa vuelta.

Concepción, cuya abuela es puertorriqueña, fue el segundo elegido de Cleveland, en un turno adquirido en cambio con los Jaguars de Jacksonville desde 2025.

Con 61 recepciones y 919 yardas, además de nueve anotaciones, Concepción fue el principal ‘wide receiver’ de los Aggies en el torneo pasado de la División I en la NCAA.

Las proyecciones luego de esa actuación, lo tenían para ser escogido en el draft entre la primera y segunda ronda.

Así las cosas, resultó ser el primer escogido de tres jugadores de raíces boricuas que entraron al draft.

El sorteo de la NFL continúa el viernes y el sábado.

Da su testimonio y revela sus luchas

“Solo quiero decir algo: si tienes un impedimento del habla, no hay nada malo en nosotros”, comenzó Concepción su declaración en una publicación en Instagram el 1 de marzo, después de que participó en el NFL Combine, un evento que sirve de antesala al sorteo, donde se reúne el mejor talento ante los ojos de cazatalentos de los 32 equipos de la NFL.

Poco a poco el ganador del premio Paul Hornung al jugador más versátil del football de División I, ha querido convertirse en una voz que represente a niños y jóvenes que cómo él tienen algún problema del habla, y se han sentido atribulados o discriminados por los estigmas o burlas.

“Somos diferentes por una razón. Basta de negatividad”, expresó.

KC Concepción en la rueda de prensa del equipo, junto a la primera selección de los Browns en el draft, Spencer Fano (izquierda), quien fue reclamado en el noveno turno.
KC Concepción en la rueda de prensa del equipo, junto a la primera selección de los Browns en el draft, Spencer Fano (izquierda), quien fue reclamado en el noveno turno. (Phil Long)

“Cuando niñö, la verdad es que lo pasaba muy mal”, dijo en una de sus primeras entrevistas sobre el tema, que le concedió a The Associated Press en 2025. “Cuando iba a mis clases de dicción de vez en cuando, no me gustaba nada porque me sentía un poco raro... Intentaban enseñarme a hablar con fluidez y a no tartamudear ni nada”.

“La tartamudez es parte de quien soy yo, pero no es todo lo que soy”, dijo en otra entrevista. “Me siento afortunado de estar en la posición en la que me encuentro y quiero ayudar a quienes tienen miedo de alzar la voz”.

Si una vez fue tímido por las críticas y las burlas, ahora asegura disfrutar cuando habla en público a pesar del inconveniente que puede significar en ocasiones tartamudear.

Dio crédito a su madre quien le ha dado confianza y consejos para aplicar al momento de hablar en público.

Y si algo no le falta ahora es confianza.

“Mi mensaje a los fanáticos de los Browns es que preparen el popcorn. Ya estoy listo. Estoy listo para jugar. Estoy listo para cambiar la organización”, dijo después de su selección en el sorteo.

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NFLBrowns de Cleveland
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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