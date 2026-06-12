De Bosnia al Mundial: el inesperado éxito de una canción sobre la desilusión con el sueño americano

Saravejo, Bosnia y Herzegovina - La letra inicial no podría ser más clara: “Soy de Bosnia; llévame a Estados Unidos”. Pero al reescribir su clásico “USA”, la banda bosnia Dubioza Kolektiv ha transformado una canción sobre la desilusión con el sueño americano en un himno viral que impulsa los propios sueños de Bosnia-Herzegovina en la Copa del Mundo.

En vísperas del partido del viernes entre Bosnia y Canadá, los miembros del grupo de rock transgresor se reunieron con The Associated Press en el barrio de Sarajevo donde grabaron el nuevo videoclip de esta pegadiza canción, en la que destaca el acordeón, ahora titulada “I Am From Bosnia, Take Me to America”. En menos de tres semanas, el vídeo, que celebra las raíces obreras del fútbol, ha alcanzado casi dos millones de visualizaciones en YouTube, sumándose a los 26 millones de visualizaciones que el “USA” original, lanzado en 2011, ha acumulado a lo largo de los años.

“Es curioso ver cómo esta canción ha ido pasando por su segunda, tercera y cuarta encarnación a lo largo de estos quince años”, reflexiona Vedran Mujagić, bajista de la banda que ha integrado las causas políticas y sociales en su identidad. “Partió de una visión satírica de la inmigración y del sueño americano, y se tradujo en un sueño de fútbol americano para toda la nación”.

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Bosnia-Herzegovina participa por segunda vez en un Mundial, un objetivo que en su momento parecía improbable, ya que las potencias futbolísticas más tradicionales se interponían en su camino hacia la clasificación. A finales de abril, sin embargo, el gol de Bosnia en los últimos minutos contra Gales impulsó al equipo a una victoria en la tanda de penaltis, una hazaña que repetiría días más tarde contra Italia. Los miembros de la banda se sorprendieron cuando los aficionados desplegaron una pancarta con la letra de una de sus canciones, cantándola como grito de guerra.

“Al principio solo era una broma, pero lo que más me gusta es que los fans le han dado un significado completamente nuevo a la vieja canción, y eso es lo mejor que le puede pasar al grupo o a la canción: que la gente la haga suya, le dé un nuevo significado y, así, se convierta en algo suyo”, afirma el teclista Brano Jakubović. “Ya no es nuestra”.

1 / 15 | En imágenes: lágrimas, goles y un debut soñado para México en el Mundial. El mexicano Raúl Jiménez abraza a su compañero Roberto Alvarado, a la derecha, tras marcar el segundo gol de su selección durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial entre México y Sudáfrica. - Natacha Pisarenko 1 / 15 En imágenes: lágrimas, goles y un debut soñado para México en el Mundial El mexicano Raúl Jiménez abraza a su compañero Roberto Alvarado, a la derecha, tras marcar el segundo gol de su selección durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial entre México y Sudáfrica. Natacha Pisarenko Compartir

Un gol en propia puerta que se convierte en alegría

La versión original de “USA” es igual de animada y pegajosa —es difícil no ir por ahí tarareando: “Ya no puedo esperar más, llévame a Estados Unidos / Llévame al Golden Gate, me integraré”—, pero el entusiasmo de su protagonista por huir se convierte rápidamente en desencanto con la vida fuera de los Balcanes.

La banda decidió presentar una versión actualizada de lo que Jakubović describe como una “canción típica de inmigrantes”, escribiendo una nueva letra al estilo de un himno futbolístico. Mientras que “USA” está en inglés, esta versión es principalmente en bosnio —“para que la gente la entienda”, dice— y trata sobre todo del deporte. El cambio de idioma no ha restado nada a su atractivo global, como sugiere un rápido vistazo a los comentarios de YouTube, aunque hay algunas bromas que, como reconoce Jakubović, resultarían incomprensibles fuera de Bosnia.

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La nueva frase favorita de Jakubović es una oportunidad para acabar con algo que ha perseguido al país desde el Mundial de 2014: “Y ese gol contra Nigeria, ese nunca fue fuera de juego”.

“Se trata, por así decirlo, de un gran trauma nacional en Bosnia, así que utilicé la canción y la letra para liberarme de ese trauma”, afirma.

Aunque lo dice con ironía, el trauma ha sido una constante desde la independencia de Bosnia, en medio de la desintegración de Yugoslavia en 1992. Casi de inmediato estalló una guerra interétnica que desembocó en un genocidio. Más de 30 años después de la masacre de Srebrenica, persisten profundas divisiones entre los serbios bosnios y los musulmanes bosnios.

“El fútbol, en este momento, es mucho más que un simple juego; es una esperanza y, en el fondo, es una cuestión política, porque ha unido a todo el pueblo de Bosnia, algo que no suele ocurrir”, afirma Jakubović.

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Soy de Bosnia, ¿me llevas a... Canadá?

El primer partido de Bosnia se disputará en Canadá, pero el equipo se desplazará a Estados Unidos. Su campamento base se encuentra en Sandy, Utah, y los demás partidos de la fase de grupos —contra Suiza y Catar— se disputarán en Estados Unidos. Y, como señala Mujagić, muchos de los jugadores nacieron en Estados Unidos o en otros lugares de la diáspora.

“Son hijos de aquellas personas que se marcharon en busca de una vida mejor, ya fuera como refugiados o por cualquier otro motivo. Y ellos ven y escuchan esta letra y esta canción de una forma totalmente diferente a la nuestra”, afirma.

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Mujagić cree que el mensaje original de “USA” sigue vigente, ya que los bosnios siguen emigrando. Según él, una vez que se marchan, “se topan con la hostilidad de los lugareños, de la derecha, y es que, sencillamente, no los quieren allí”.

“Así que es una situación un tanto contradictoria en la que quieres ir allí, pero de alguna manera sabes que tampoco te irá bien al otro lado”, concluye. “Así que, en ese sentido, esta canción sigue funcionando perfectamente igual que antes”.

En San Luis, donde vive una próspera comunidad bosnia, Admir Hodzic es uno de los fundadores del grupo de aficionados BH Loyals. Este empresario de 40 años nació en Bosnia y ha ido y venido entre su país natal y Estados Unidos, al igual que el protagonista de “USA”.

“Creo que todos los bosnios que viven aquí y entienden cómo funciona el sistema y todo lo demás encontrarán la verdad en esa canción, y esa canción, sinceramente, no es más que la verdad”, afirma. Hay más oportunidades en Estados Unidos que en cualquier otro lugar, dice, pero “es cuestión de apretar los dientes y superar los peores momentos posibles”.

Él y sus compañeros aficionados son grandes admiradores de Dubioza Kolektiv y cantan su himno en los partidos y en las fiestas para verlos. Sin embargo, la mayoría de las veces se trata de la versión original de “USA”.