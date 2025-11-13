Desaparecen cientos de embriones tras el cierre de una clínica de fertilidad en Bosnia

Zagreb - Más de 400 embriones y materiales biológicos, como óvulos o espermatozoides, están en paradero desconocido tras el cierre de una clínica privada de fertilidad en Bosnia-Herzegovina, según denuncian este jueves varios medios locales.

La Fiscalía de Sarajevo, la capital del país, ha confirmado que está analizando el asunto y las autoridades nacionales han anunciado una investigación.

“Solo aquellos que pasan por todo esto pueden comprender el pánico que sentimos”, declaró Danja Bajtarević-Bašić, una de las pacientes afectadas, a la emisora regional N1.

Según el diario Dnevni avaz, la clínica Northwestern Medical Center cerró a mediados de octubre sin previo aviso.

Aunque la página web sigue operativa, nadie responde a las llamadas de teléfono ni a los correos electrónicos de los pacientes.

En su página web, la clínica explica que es “un centro médico estadounidense propiedad de un grupo de médicos e inversores de Estados Unidos”, con departamentos de distintas especialidades, desde ginecología a cardiología y psiquiatría.

Entre los más afectados se encuentran las parejas que tenían embriones criogenizados y que ahora temen por su viabilidad.

La clínica tenía un contrato con la sanidad pública de Bosnia-Herzegovina, pero el Ministerio de Sanidad se ha limitado a informar de que la situación es compleja y que están a la espera del resultado de la investigación.