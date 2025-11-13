Opinión
13 de noviembre de 2025
82°lluvia moderada
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desaparecen cientos de embriones tras el cierre de una clínica de fertilidad en Bosnia

La Fiscalía confirmó que está analizando el asunto y las autoridades nacionales han anunciado una investigación

13 de noviembre de 2025 - 10:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de laboratorio prepara embriones para pruebas de viabilidad. (Michael Wyke)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Zagreb - Más de 400 embriones y materiales biológicos, como óvulos o espermatozoides, están en paradero desconocido tras el cierre de una clínica privada de fertilidad en Bosnia-Herzegovina, según denuncian este jueves varios medios locales.

La Fiscalía de Sarajevo, la capital del país, ha confirmado que está analizando el asunto y las autoridades nacionales han anunciado una investigación.

“Solo aquellos que pasan por todo esto pueden comprender el pánico que sentimos”, declaró Danja Bajtarević-Bašić, una de las pacientes afectadas, a la emisora regional N1.

Según el diario Dnevni avaz, la clínica Northwestern Medical Center cerró a mediados de octubre sin previo aviso.

Aunque la página web sigue operativa, nadie responde a las llamadas de teléfono ni a los correos electrónicos de los pacientes.

En su página web, la clínica explica que es “un centro médico estadounidense propiedad de un grupo de médicos e inversores de Estados Unidos”, con departamentos de distintas especialidades, desde ginecología a cardiología y psiquiatría.

Entre los más afectados se encuentran las parejas que tenían embriones criogenizados y que ahora temen por su viabilidad.

La clínica tenía un contrato con la sanidad pública de Bosnia-Herzegovina, pero el Ministerio de Sanidad se ha limitado a informar de que la situación es compleja y que están a la espera del resultado de la investigación.

Según informan los medios citando datos de los registros oficiales, el Centro Médico Northwestern opera como parte del grupo Northwest Med, cuyo fundador y propietario es Mohammad Jalal Khamis, un estadounidense graduado en la Facultad de Medicina de Belgrado y médico internista en Chicago.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
