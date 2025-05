Acusan a investigadora de Harvard por intentar contrabandear embriones de rana a Massachusetts

Al pasar por un puesto de control de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, Petrova fue interrogada sobre las muestras. Petrova le dijo a The Associated Press en una entrevista el mes pasado que no se dio cuenta de que los artículos debían declararse y que no estaba tratando de introducir nada a escondidas. Después de un interrogatorio, a Petrova le dijeron que su visa estaba siendo cancelada.