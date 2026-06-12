Medio Maratón San Blas 2027 abre inscripciones con cupo limitado a 5,000 participantes

La Fraternidad Delta Phi Delta y el Comité Organizador del Medio Maratón San Blas (MMSB) anunciaron hoy viernes la apertura de inscripciones para la edición número 65 de la emblemática carrera coameña, programada para celebrarse el 7 de marzo de 2027 con una matrícula limitada a 5,000 corredores locales e internacionales.

El presidente entrante del MMSB, Einar Ramos López, informó que el registro ya está disponible a través de la plataforma micarrerapr.com e instó a los atletas a completar el proceso con anticipación para asegurar su espacio en una de las pruebas de fondismo más prestigiosas del Caribe.

El Medio Maratón se volverá a correr en horario matutino en el 2027, con salidas a las 6:00 a.m. para los atletas en silla de ruedas y a las 6:30 a.m. para el resto de los competidores.

Ramos López detalló que los corredores inscritos recibirán un bulto conmemorativo que incluirá la camisa oficial, número de competencia, chip electrónico, artículos promocionales y la medalla oficial para quienes completen el recorrido de 21.0975 kilómetros.

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Además, los participantes contarán con una amplia estructura de apoyo que incluirá más de 16 oasis de hidratación, bebidas isotónicas, asistencia médica, seguridad y servicios de transportación.

El costo de inscripción será de $60 hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el 1 de enero de 2027, la tarifa aumentará a $70 o hasta agotarse los 5,000 espacios disponibles.

La organización también confirmó que distribuirá más de $50,000 en premios, manteniendo uno de los programas de incentivos económicos más atractivos para corredores en Puerto Rico y la región caribeña.