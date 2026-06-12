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Medio Maratón San Blas 2027 abre inscripciones con cupo limitado a 5,000 participantes

La carrera se efectuará el 7 de marzo de 2027

12 de junio de 2026 - 12:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Medio Maratón San Blas se volverá a correr en horario matutino en el 2027, con salidas a las 6:00 a.m. para los atletas en silla de ruedas y a las 6:30 a.m. para el resto de los competidores. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Fraternidad Delta Phi Delta y el Comité Organizador del Medio Maratón San Blas (MMSB) anunciaron hoy viernes la apertura de inscripciones para la edición número 65 de la emblemática carrera coameña, programada para celebrarse el 7 de marzo de 2027 con una matrícula limitada a 5,000 corredores locales e internacionales.

El presidente entrante del MMSB, Einar Ramos López, informó que el registro ya está disponible a través de la plataforma micarrerapr.com e instó a los atletas a completar el proceso con anticipación para asegurar su espacio en una de las pruebas de fondismo más prestigiosas del Caribe.

El Medio Maratón se volverá a correr en horario matutino en el 2027, con salidas a las 6:00 a.m. para los atletas en silla de ruedas y a las 6:30 a.m. para el resto de los competidores.

Ramos López detalló que los corredores inscritos recibirán un bulto conmemorativo que incluirá la camisa oficial, número de competencia, chip electrónico, artículos promocionales y la medalla oficial para quienes completen el recorrido de 21.0975 kilómetros.

Además, los participantes contarán con una amplia estructura de apoyo que incluirá más de 16 oasis de hidratación, bebidas isotónicas, asistencia médica, seguridad y servicios de transportación.

El costo de inscripción será de $60 hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el 1 de enero de 2027, la tarifa aumentará a $70 o hasta agotarse los 5,000 espacios disponibles.

La organización también confirmó que distribuirá más de $50,000 en premios, manteniendo uno de los programas de incentivos económicos más atractivos para corredores en Puerto Rico y la región caribeña.

Como parte de las actividades previas al evento, el tradicional Fun Run José Elías “Chelías” De Jesús se celebrará el 9 de enero de 2027. Los corredores inscritos antes de esa fecha podrán personalizar su número de competencia con su nombre.

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San BlasMedio maratón San Blás
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