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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSN investigará los billetes repartidos a jugadores de los Santeros en el camerino

La información fue confirmada por el director de torneo de la liga, Ricardo Carrillo

11 de junio de 2026 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Santeros de Aguada se impusieron por el mínimo de 106-105 a los Osos de Manatí el lunes. (Baloncesto Superior Nacional)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

La oficina del director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) citará a los Santeros de Aguada para una vista administrativa, en la que se evaluará en detalle el proceder de la gerencia pagando en dinero efectivo lo que parece ser unas bonificaciones a varios de sus jugadores, tras la victoria 106-105 del lunes sobre los Osos de Manatí.

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Así lo confirmó a El Nuevo Día el director de torneo, licenciado Ricardo Carrillo, quien explicó que aunque no hay aún una fecha determinada para la vista, la franquicia está al tanto de que será citada.

Inicialmente se había programado para este viernes, pero el oficial examinador que atenderá la vista no estaba disponible por lo que ahora la citación será para la semana que viene, explicó el director de torneo.

Un vídeo que circuló en redes sociales mostraba a los jugadores de los Santeros sentados en sus vestidores en el camerino, mientras recibían algunos billetes por parte de un miembro de la gerencia. El vídeo concluye con uno de los canasteros mostrando a la cámara los billetes en denominación de $20.

En teoría, aunque Carrillo no quiere adelantarse a la investigación, el pago de una bonificación al importado Rayjon Tucker fue lo que dio pie a una severa sanción a los Vaqueros de Bayamón, por una violación al Reglamento sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo.

Los Vaqueros fueron multados por $50,000 y además perdieron los servicios de sus tres jugadores importados por los primeros tres juegos de esta temporada, además de que perdieron turnos del sorteo de jugadores de nuevo ingreso.

Según la resolución en el caso de los Vaqueros, la infracción se debió al pago de una bonificación a Tucker por ganar el campeonato de la temporada 2025, acción no permitida por reglamento.

“Lo que ocurrió y ocurre es que se emitió una resolución para celebrar una vista, para la investigación de lo ocurrido. Y, esa vista, estoy ahora estableciendo la fecha. No la he determinado, pero es para la próxima semana. Es el modo que se ha utilizado con anterioridad”, explicó Carrillo hablando sobre el caso de los Santeros.

“Para efectos de la auditoría que se celebró el año pasado, al conocer el resultado de la auditoría, señalamos vistas para todos los equipos, para sus argumentos. El método que utilizo es que ante una situación de esa naturaleza, se citará a una vista para efectos de investigar lo que pasó”.

La auditoría a la que hizo referencia fue la que comisionó el BSN a un recurso externo y tras la cual, se encontró en principio que varios equipos habían violado el tope salarial.

En el transcurso de las vistas concedidas a cada franquicia para su argumentación y defensa, la mayoría probó que no se habían sobrepasado del tope reglamentario por distintas situaciones, como la ausencia de algunos importados por lesión durante algunos partidos, entre otras razones.

No voy adelantar criterios sobre eso. En este caso, como la situación no se ha investigado en su totalidad, no puedo adelantar criterios de qué fue lo que pasó”, respondió Carrillo a preguntas si lo visto en el vídeo de los Santeros, constituye por sí sola una violación.

Tags
Santeros de AguadaBSN
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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