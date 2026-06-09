Firmes los Santeros en el tercer lugar de la Conferencia B en el BSN

Los Santeros de Aguada obtuvieron una dramática victoria el lunes, 106-105 sobre los visitantes Osos de Manatí en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, gracias a un canasto en bandeja restando apenas un segundopor parte de Jacob Wiley, en el único partido de la tanda en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Santeros, que habían cedido la delantera apenas un segundo antes, cuando Kristian Doolittle anotó un tiro brincado para coloca a Manatí al frente 105-104, intercambiaron varias veces el comando con los Osos en la recta final del partido, añadiéndole dramatismo.

En total hubo nueve intercambios de delantera en el partido, tres de ellos en el último periodo.

Los visitantes Osos, que ganaron la primera mitad del encuentro 58-53, estaban al frente también 85-82 al concluir el tercer periodo. Pero una reacción paulatina de los Santeros los llevó a tomar el comando 88-87 restando 8:45 minutos de juego, cuando Rigoberto Mendoza anotó un triple.

PUBLICIDAD

Aguada mantuvo el control despegando por hasta ocho puntos, 104-96 quedando solo 2:18 por jugarse, pero los Osos contraatacaron con un ‘rally’ de 9-0 para retomar la delantera 105-104 con la encestada de Doolittle restando dos segundos.

Los Santeros realizaron varias sustituciones luego de eso, y al poner la bola en juego, Wiley se vistió de héroe con el canasto del triunfo, terminando así con 17 puntos para la causa de Aguada.

Tres jugadores de los Santeros anotaron más de 20 puntos, encabezados por Iván Gandía, con 26. Mendoza encestó 25 y John Jenkins coló 21.

Por Manatí, Jameer Nelson hizo anotó 26 puntos y Doolittle 22.

Con el triunfo los Santeros mejoraron a 12-13 y sacaron ventaja de dos juegos en el tercer lugar de la Conferencia B, sobre los Leones de Ponce (11-16). Mayagüez también está a dos juegos del tercer lugar con 10-15 pero con menor porcentaje de victorias que Ponce.

Manatí, por su lado, cayó a 10-17, sexto y último en la Conferencia A, a tres juegos de la cuarta y última posición clasificatoria para la postemporada, que ocupa los Mets (12-13).