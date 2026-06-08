Los Indios remontan 17 puntos y los Atléticos se mantienen firmes en la cima
Tyrell Harrison lideró a Mayagüez y André Curbelo firmó un triple-doble para guiar a San Germán en la jornada dominical del BSN
8 de junio de 2026 - 2:11 PM
8 de junio de 2026 - 2:11 PM
Los Indios de Mayagüez remontaron una desventaja de 17 puntos para vencer el domingo 80-70 a los Piratas de Quebradillas, mientras los Atléticos de San Germán necesitaron tiempo extra para derrotar 103-99 a los Capitanes de Arecibo y afianzarse en el liderato de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).
En Quebradillas, los Indios mejoraron su marca a 10-15 tras superar una primera mitad complicada en la que llegaron a estar abajo por 17 puntos y se fueron al descanso con desventaja de 40-27. Mayagüez reaccionó después del intermedio y dominó la segunda mitad para completar la remontada.
Tyrell Harrison lideró a los ganadores con 20 puntos y 16 rebotes. Nathan Sobey agregó 16 tantos y Eugene German sumó 15 puntos, siete asistencias y seis rebotes. Por los Piratas (8-19), Gian Clavell anotó 26 puntos, mientras Emmanuel Mudiay y Phillip Wheeler aportaron 18 y 20 unidades, respectivamente.
Mientras, en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, San Germán consiguió su tercera victoria consecutiva al imponerse en tiempo extra a los Capitanes.
André Curbelo encabezó a los Atléticos con un triple-doble de 25 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Montrezl Harrell añadió 26 puntos y 13 rebotes, mientras Nick Perkins registró 21 tantos y 14 capturas.
Con el triunfo, San Germán elevó su récord a 18-9 para consolidarse en la primera posición de la Conferencia B. Arecibo, por su parte, cayó a 14-9 y sufrió su cuarta derrota consecutiva.
La acción del BSN continuará este lunes con el partido entre los Osos de Manatí que visitan a los Santeros de Aguada en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.
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